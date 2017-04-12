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    Бутенко: «Мастерство игроков «Спартака» и «Зенита» не выше мастерства Егорова»

    Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал назначение арбитра Александра Егорова на матч 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом». Бутенко подчеркнул, что Егоров соответствует уровню столь важной встречи.

    – Егоров абсолютно достойный арбитр для такого матча. Считаю, что Александр соответствует уровню принципиальной игры. Есть и еще ряд арбитров, которые могут выходить на эту встречу реализовывать свой судейский потенциал.

    Мастерство этих двух команд не выше мастерства арбитра, а может, и ниже.

    – Оплата матчей такого уровня выше, чем рядовых встреч?

    – Все игры оплачиваются одинаково.

    Напомним, что матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.04.2017 13:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 12 апреля 2017, 13:51

      После матча посмотрим, будет повод опять говорить о мастерства судьи. Или разговоры ограничатся только мастерством футболистов игравших команд!

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