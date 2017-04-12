Бутенко: «Мастерство игроков «Спартака» и «Зенита» не выше мастерства Егорова»

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал назначение арбитра Александра Егорова на матч 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом». Бутенко подчеркнул, что Егоров соответствует уровню столь важной встречи.
– Егоров абсолютно достойный арбитр для такого матча. Считаю, что Александр соответствует уровню принципиальной игры. Есть и еще ряд арбитров, которые могут выходить на эту встречу реализовывать свой судейский потенциал.
Мастерство этих двух команд не выше мастерства арбитра, а может, и ниже.
– Оплата матчей такого уровня выше, чем рядовых встреч?
– Все игры оплачиваются одинаково.
Напомним, что матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Источник: «Спорт день за днем»