Пономарев: «Догнать кому-то «Спартак» будет сложно»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился мыслями о лидерстве «Спартака» в чемпионате России. По мнению Пономарева, догнать красно-белых будет сложно.

«Будет очень сложно кому-то догнать «Спартак». Отрыв у красно-белых действительно большой. Да, у «Спартака» есть везение. Они забивают на последних минутах и выигрывают матчи, но везет чемпионам. Также при всем этом, они показывают хороший футбол в атакующем и физическом плане. Именно поэтому они сейчас так уверенно идут к чемпионству. У «Спартака» остались сложные игры против «Зенита» и ЦСКА, но если они их выиграют, то станут чемпионами», – сказал Пономарев.

«Спартак» опережает «Зенит» и ЦСКА на восемь очков.