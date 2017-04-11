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    Пономарев: «Догнать кому-то «Спартак» будет сложно»

    Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился мыслями о лидерстве «Спартака» в чемпионате России. По мнению Пономарева, догнать красно-белых будет сложно.

    «Будет очень сложно кому-то догнать «Спартак». Отрыв у красно-белых действительно большой. Да, у «Спартака» есть везение. Они забивают на последних минутах и выигрывают матчи, но везет чемпионам. Также при всем этом, они показывают хороший футбол в атакующем и физическом плане. Именно поэтому они сейчас так уверенно идут к чемпионству. У «Спартака» остались сложные игры против «Зенита» и ЦСКА, но если они их выиграют, то станут чемпионами», – сказал Пономарев.

    «Спартак» опережает «Зенит» и ЦСКА на восемь очков.

    Источник: Спорт FM

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    11.04.2017 21:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 апреля 2017, 14:53

      Что хотел сказать этот Капитан Очевидность?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 12 апреля 2017, 13:20

      Даже если проигают то один хрен станут чемпионами,,,сейчас главное у середников выигрывать

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 12 апреля 2017, 09:14

      Интрига осталась только внизу таблицы)

      -1
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 11 апреля 2017, 22:26

      "Если выиграют у Зенита и ЦСКА, то станут чемпионами". А если две ничьи - займут третье место?

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 11 апреля 2017, 21:56

      Вот Пономарев толковые вещи говорит, в отличие от Игнашевича Сережки)))

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > Д Альбертини 12 апреля 2017, 19:01

      Игнаш уже пенсионер,ему простительно)

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 апреля 2017, 21:33

      Жду не дождусь выходных.
      Максималисты со стороны питерцев, что то кричали о превосходстве своих часов над нами.Очень хочется посмотреть на их превосходство , на их оглоблю в виде Дзюбы и поджатые хвосты после матча.

      -1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Мары 12 апреля 2017, 00:23

      Матч может сложиться по-разному. Но вероятность того, что зенит сможет диктовать свои условия на поле - ничтожна

      2
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > mgordeev 12 апреля 2017, 13:19

      Последнее время они только и делают, что условия на своих контрактах цыгану диктуют.На другое пока не способны.

      -2
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