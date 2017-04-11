Егоров или Вилков могут рассудить матч «Спартака» с «Зенитом»

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин рассказал, кто будет обслуживать матч 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».

Напомним, встреча между командами пройдет 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

– Скорее всего, информация по назначениям судей появится во вторник.

– По нашей информации, на матч «Спартак» – «Зенит» могут быть назначены бригады Егорова или Вилкова.

– Эти два арбитра рассматриваются. Другие рефери тоже рассматриваются. Но точной информации пока нет.

За восемь туров до конца сезона «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» на восемь очков.