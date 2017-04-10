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    Мутко удовлетворен работой судей на матчах РФПЛ

    Президент РФС Виталий Мутко после встречи с арбитрами, обслуживающими матчи чемпионата России, заявил, что удовлетворен их работой.

    «В целом я удовлетворен работой судейского комитета, за пять месяцев проделан большой труд. Начаты реформы, подводятся молодые арбитры, изменена система классификации, оценки, форма оплаты. Двигаемся в правильном направлении. Мы сегодня посмотрели: у нас около 90 молодых судей из любительской лиги, которые отобраны комитетом и будут подводиться ко второму дивизиону. Выстраиваем систему, которой раньше не было. К примеру, в ФНЛ осталось всего 13 арбитров! Крайне сложно работать.

    В целом скажу только одно: нужно без лишних нервов работать. Об этом и ребят сегодня всех попросил, чтобы они спокойно завершили чемпионат. Они ведь умеют судить. У нас девять арбитров ФИФА, общий уровень – высокий. И нужно всем успокоиться: тренерам, футболистам, клубам... Мы пока не вводим никаких санкций, но у нас в последнее время все разговорились – от телеведущих до игроков. Все почему-то оценивают судейство, никто не смотрит на себя. Арбитры работают достойно, я не припомню скандальных моментов, которые сломали бы кому-то матч. Конечно, встречаются ошибки, которые нужно исправлять, мы их тоже обсудили», – сказал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2017 22:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +110

      Firevet 11 апреля 2017, 06:26

      Виталик бесценен, для всего остального есть мастер карт

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 11 апреля 2017, 05:20

      Мутко удовлетворяется только от страпона в заднице и во рту.

      1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 11 апреля 2017, 00:15

      Хочет сказать,что доволен и своей работой.Ведь занимаем 61место,а это не вторая сотня,не третья,а входим в ПЕРВУЮ СОТНЮ.

      1
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      Рейтинг: -45

      stream15 11 апреля 2017, 00:11

      мутко должен хрюкнуть.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 апреля 2017, 23:54

      Ощущение полного непонинмания им всей ситуации, вышел из запоя, ляпнул что то и снова работь с документами.... Ау, может кто то сменит этого умника?

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 апреля 2017, 23:49

      Только мне кажется, что это ..... работает на ФРС, а не в РФС?????

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      Рейтинг: +4934

      polt 10 апреля 2017, 23:01

      Все хорошо прекрасная маркиза...

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