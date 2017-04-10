Мутко удовлетворен работой судей на матчах РФПЛ

Президент РФС Виталий Мутко после встречи с арбитрами, обслуживающими матчи чемпионата России, заявил, что удовлетворен их работой.

«В целом я удовлетворен работой судейского комитета, за пять месяцев проделан большой труд. Начаты реформы, подводятся молодые арбитры, изменена система классификации, оценки, форма оплаты. Двигаемся в правильном направлении. Мы сегодня посмотрели: у нас около 90 молодых судей из любительской лиги, которые отобраны комитетом и будут подводиться ко второму дивизиону. Выстраиваем систему, которой раньше не было. К примеру, в ФНЛ осталось всего 13 арбитров! Крайне сложно работать.

В целом скажу только одно: нужно без лишних нервов работать. Об этом и ребят сегодня всех попросил, чтобы они спокойно завершили чемпионат. Они ведь умеют судить. У нас девять арбитров ФИФА, общий уровень – высокий. И нужно всем успокоиться: тренерам, футболистам, клубам... Мы пока не вводим никаких санкций, но у нас в последнее время все разговорились – от телеведущих до игроков. Все почему-то оценивают судейство, никто не смотрит на себя. Арбитры работают достойно, я не припомню скандальных моментов, которые сломали бы кому-то матч. Конечно, встречаются ошибки, которые нужно исправлять, мы их тоже обсудили», – сказал Мутко.