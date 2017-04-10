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Мутко удовлетворен работой судей на матчах РФПЛ

10 апреля 2017, 22:52
7

Президент РФС Виталий Мутко после встречи с арбитрами, обслуживающими матчи чемпионата России, заявил, что удовлетворен их работой.

«В целом я удовлетворен работой судейского комитета, за пять месяцев проделан большой труд. Начаты реформы, подводятся молодые арбитры, изменена система классификации, оценки, форма оплаты. Двигаемся в правильном направлении. Мы сегодня посмотрели: у нас около 90 молодых судей из любительской лиги, которые отобраны комитетом и будут подводиться ко второму дивизиону. Выстраиваем систему, которой раньше не было. К примеру, в ФНЛ осталось всего 13 арбитров! Крайне сложно работать.

В целом скажу только одно: нужно без лишних нервов работать. Об этом и ребят сегодня всех попросил, чтобы они спокойно завершили чемпионат. Они ведь умеют судить. У нас девять арбитров ФИФА, общий уровень – высокий. И нужно всем успокоиться: тренерам, футболистам, клубам... Мы пока не вводим никаких санкций, но у нас в последнее время все разговорились – от телеведущих до игроков. Все почему-то оценивают судейство, никто не смотрит на себя. Арбитры работают достойно, я не припомню скандальных моментов, которые сломали бы кому-то матч. Конечно, встречаются ошибки, которые нужно исправлять, мы их тоже обсудили», – сказал Мутко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (7)
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polt
1491854475
Все хорошо прекрасная маркиза...
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пряник929
1491857379
Только мне кажется, что это ..... работает на ФРС, а не в РФС?????
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пряник929
1491857652
Ощущение полного непонинмания им всей ситуации, вышел из запоя, ляпнул что то и снова работь с документами.... Ау, может кто то сменит этого умника?
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stream15
1491858683
мутко должен хрюкнуть.
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Тяп-Ляп.
1491858939
Хочет сказать,что доволен и своей работой.Ведь занимаем 61место,а это не вторая сотня,не третья,а входим в ПЕРВУЮ СОТНЮ.
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Max Urbanov
1491877257
Мутко удовлетворяется только от страпона в заднице и во рту.
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Firevet
1491881197
Виталик бесценен, для всего остального есть мастер карт
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