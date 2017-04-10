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На матч «Спартака» и «Зенита» проданы все билеты

10 апреля 2017, 22:30
24

Матч 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет при полных трибунах. Об этом заявил коммерческий директор московского клуба Александр Атаманенко.

Напомним, встреча пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена». На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущий третьим «Зенит» на восемь очков.

«Гарантированная возможность приобрести билеты на матч «Спартак» – «Зенит» была только у владельцев сезонных абонементов. Мы всегда начинаем наши продажи с приоритетом именно для владельцев абонементов. Если судить по результатам продаж, то этот матч вызвал у них огромный интерес: на матч с «Зенитом» владельцы абонементов приобрели в два раза больше билетов, чем на матч с ЦСКА.

После завершения приоритетных продаж для держателей абонементов и карт лояльности оставалось всего несколько тысяч билетов, и они поступили в так называемую свободную продажу. Это количество было продано буквально за один день. Уже несколько дней, как все билеты на матч проданы. Также «Зенитом» для реализации на трибуну для гостевых болельщиков получен 4221 билет. Можно с уверенностью сказать, что все билеты на матч «Спартак» – «Зенит» проданы», – сказал Атаманенко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (24)
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proekt
1491854531
СПАРТАК №1
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DZHEK_VOROBEY1987
1491854690
Спартак вперёд!!! Дави Зенит!
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АндрейФКСМ
1491855558
Победы Спартаку
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polt
1491858005
Может Зенит наконец покажет, что он что-то может, но вряд ли. А то лишь одни амбиции на чемпионство, которого им в этом сезоне не видать , как своих ушей. Сброд зажравшихся недофутболистов и тренер мягкотелый. Сезон для Зенита пропащий.
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ivanthebest
1491858109
Это будет просто рубилово. Гладиаторы, покажите кто в доме главный и отправьте бомжей восвояси ни с чем!
Ответить
filosof sparty
1491862292
билеты уже неделю назад все проданы были. А я блин лажанул и старт продаж проспал... Писец полный(
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Мары
1491869790
А ведь всего лишь надо дать людям нормально зарабатывать, чтобы они могли спокойно билеты на футбол покупать и не думать о завтрашнем дне.Тогда и стадионы полные будут.И не только в Москве. Вперёд Спартак !!!
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serglider
1491875663
Надеюсь матч оправдает ожидания болельщиков!
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Д Альбертини
1491884305
Жаль, что не получится быть на стадионе... Так хотелось бы быть там, и болеть за свой клуб неистово)))
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slavа0508
1491898452
Для Спартака нужен чуть побольше стадион хотяб на 55 000,,,,,
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