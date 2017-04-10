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    На матч «Спартака» и «Зенита» проданы все билеты

    Матч 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет при полных трибунах. Об этом заявил коммерческий директор московского клуба Александр Атаманенко.

    Напомним, встреча пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена». На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущий третьим «Зенит» на восемь очков.

    «Гарантированная возможность приобрести билеты на матч «Спартак» – «Зенит» была только у владельцев сезонных абонементов. Мы всегда начинаем наши продажи с приоритетом именно для владельцев абонементов. Если судить по результатам продаж, то этот матч вызвал у них огромный интерес: на матч с «Зенитом» владельцы абонементов приобрели в два раза больше билетов, чем на матч с ЦСКА.

    После завершения приоритетных продаж для держателей абонементов и карт лояльности оставалось всего несколько тысяч билетов, и они поступили в так называемую свободную продажу. Это количество было продано буквально за один день. Уже несколько дней, как все билеты на матч проданы. Также «Зенитом» для реализации на трибуну для гостевых болельщиков получен 4221 билет. Можно с уверенностью сказать, что все билеты на матч «Спартак» – «Зенит» проданы», – сказал Атаманенко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.04.2017 22:30
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 11 апреля 2017, 11:46

      Вперед Зенит нужна только победа.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 11 апреля 2017, 11:14

      Для Спартака нужен чуть побольше стадион хотяб на 55 000,,,,,

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 11 апреля 2017, 07:18

      Жаль, что не получится быть на стадионе... Так хотелось бы быть там, и болеть за свой клуб неистово)))

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > ferrum 11 апреля 2017, 11:04

      по болейте уж там как следует за всех болельщиков и фанатов Спартака по всей России)

      2
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      Рейтинг: +2389

      serglider 11 апреля 2017, 04:54

      Надеюсь матч оправдает ожидания болельщиков!

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 апреля 2017, 03:16

      А ведь всего лишь надо дать людям нормально зарабатывать, чтобы они могли спокойно билеты на футбол покупать и не думать о завтрашнем дне.Тогда и стадионы полные будут.И не только в Москве.
      Вперёд Спартак !!!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > sssrspartak 11 апреля 2017, 14:40

      Серж, привет.
      Как будет время заскочи в красно белый дом.
      Здесь.

      -2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 11 апреля 2017, 01:11

      билеты уже неделю назад все проданы были. А я блин лажанул и старт продаж проспал... Писец полный(

      1
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      Рейтинг: +201

      ajoq > filosof sparty 11 апреля 2017, 08:56

      В день открытия продаж для простых смертных сайт с билетами лежал весь день. Чудом урвал на D

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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 11 апреля 2017, 00:09

      Тож на ничью поставлю

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > GeorgeXIII 11 апреля 2017, 00:50

      Да с хрена-ли на ничью? С такой мыслью можно расстаться с правом Петербуржца на жизнь , но победит Спартак

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 апреля 2017, 00:01

      Это будет просто рубилово. Гладиаторы, покажите кто в доме главный и отправьте бомжей восвояси ни с чем!

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      Рейтинг: +4934

      polt 11 апреля 2017, 00:00

      Может Зенит наконец покажет, что он что-то может, но вряд ли. А то лишь одни амбиции на чемпионство, которого им в этом сезоне не видать , как своих ушей. Сброд зажравшихся недофутболистов и тренер мягкотелый. Сезон для Зенита пропащий.

      1
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 10 апреля 2017, 23:54

      ДАВИ ДАВИ зенита МЯСНИКИ ВПЕРЕД ЗАЛАТОЙ МОЙ СПАРТАК

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