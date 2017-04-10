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    Мутко в понедельник проведет встречу с арбитрами РФПЛ

    Президент РФС Виталий Мутко в понедельник проведет совещание со всеми судьями Премьер-лиги.

    Сообщается, что на встречу с главой приглашены 18 главных арбитров: Арсланбеков, Безбородов, Вилков, Галимов, Егоров, Еськов, С.Иванов, Карасев, Лапочкин, Левников, Матюнин, Мешков, Москалев, Николаев, Сельдяков, Соколов, Сухой и пока так и не сдавший тест по физподготовке Федотов. Еще два рефери приехать не смогут: Турбин работает на игре «Урал» – «Оренбург», а Чистяков – на матче «Томь» – «Рубин».

    Напомним, ранее Мутко заявил, что у него были мысли по поводу приглашения зарубежных судей на матчи РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2017 00:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 10 апреля 2017, 11:29

      Будет втирать как Спартак слить, а циганский табор на первое место поставить

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 10 апреля 2017, 05:06

      Бесполезная трата времени

      0
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