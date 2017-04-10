Мутко в понедельник проведет встречу с арбитрами РФПЛ

Президент РФС Виталий Мутко в понедельник проведет совещание со всеми судьями Премьер-лиги.

Сообщается, что на встречу с главой приглашены 18 главных арбитров: Арсланбеков, Безбородов, Вилков, Галимов, Егоров, Еськов, С.Иванов, Карасев, Лапочкин, Левников, Матюнин, Мешков, Москалев, Николаев, Сельдяков, Соколов, Сухой и пока так и не сдавший тест по физподготовке Федотов. Еще два рефери приехать не смогут: Турбин работает на игре «Урал» – «Оренбург», а Чистяков – на матче «Томь» – «Рубин».

Напомним, ранее Мутко заявил, что у него были мысли по поводу приглашения зарубежных судей на матчи РФПЛ.