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    Агент Шатова: «Вся страна давно усомнилась в квалификации Луческу. Его нытье надоело»

    Представитель полузащитника «Зенита» Олега Шатова Кахор Муминов выступил с критикой в адрес главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу. Напомним, румынский специалист после матча с «Анжи» заявил, что Шатов из-за травм отдалил себя от команды.

    Ранее сообщалось, что между футболистом и тренером имеется конфликт.

    «Мирча усомнился в травмах Шатова? Вся страна давно уже усомнилась в квалификации самого Луческу. Олег – уральский боец. Никто и никогда не мог сказать, что он убирал ноги в стыках или симулировал травмы. Он два года играл с травмами – и в клубе, и в сборной. Большая просьба ко всем журналистам – свяжитесь с тренерами, с которыми работал Шатов, и спросите – симулянт ли он? Просто позвоните Побегалову, Хиддинку, Писареву, Капелло, Слуцкому, Виллаш-Боашу и Спаллетти и задайте один вопрос. Это не так сложно.

    Все эти высказывания – ничто иное как агония трансильванского специалиста. По-прежнему у него виноваты все, кроме него. Почему не надо к его словам уже относиться серьезно? Посмотрите, как играет «Зенит» в последние полгода, и все станет ясно. Собранный зимой с нуля «Анжи» переигрывает в гостях «Зенит». Просто вдумайтесь.

    О том, что касается позиции на поле. Олег играл и слева, и справа, и в центре полузащиты, и даже крайнего защитника, если нужно. Так что это все отговорки.

    Теперь – о травме на этой неделе. Олег действительно одним днем ездил в Финляндию на обследование, но это было одобрено медицинским штабом и клубом. Шатов не пропустил ни одной тренировки при подготовке к матчу с «Анжи». Тогда как другой игрок, пропустив 10 дней и приняв участие лишь в предыгровой тренировке, вышел на замену. Так что для Луческу это не являлось серьезной причиной. Уверен, «Зенит» даст бой в следующем туре, вот только заслуги тренера в этом не будет, ведь, несмотря ни на что, клуб из Петербурга обладает сильнейшим составом в премьер-лиге. А слышать это нытье уже и впрямь надоело.

    Смотрите, за эти полгода никто в «Зените» не стал лучше. Даже Жулиано, который феерил осенью, сегодня выглядит намного хуже – а всего лишь прошел предсезонку с Мистером. Проблемы Олега с Луческу были понятны нам еще прошлой осенью, и в межсезонье мы настаивали на уходе в аренду на полгода, понимая, что ситуация будет развиваться именно так и держа в уме, что это может сказаться и на перспективах в национальной команде. Так в результате и произошло. К сожалению, категорически не поддержал нас в этом клуб. Да и Олег отверг эту идею. Говорит, не хочет из-за одного человека покидать город, который полюбил, и команду, ставшую для него родной», – заявил агент.

    В нынешнем сезоне Шатов провел за «Зенит» в РФПЛ 13 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2017 15:03
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 9 апреля 2017, 21:55

      Вся страна давно усомнилась в квалификации шатова, кокорина и дзюбы

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 9 апреля 2017, 19:55

      Бомжы всегда недовольны тренером

      0
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      Рейтинг: +76

      Наш 9 апреля 2017, 19:08

      Идите в Уфу, зовите Симака!

      0
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      Рейтинг: +197

      proekt 9 апреля 2017, 18:34

      Следующее интервью Луческу: "Во всем виноват Муминов"... да да, не удивляйтесь!

      0
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      Рейтинг: +422

      TRELL 9 апреля 2017, 18:06

      Лучший в России по обводке игрока,даже нескольких! Самый креативный и технически подкованный. Остальные, по амплуа-бездари... ( имею ввиду с российским паспортом).

      0
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      Рейтинг: +709

      monser08 9 апреля 2017, 17:59

      Может Луческу в чём то и не прав, только с Зенитом уже несколько лет никто не может справиться.Команда звёзд ёпт. Разогнать нужно половину. Ну .... вместе с Луческу. Наверно его звёздный час уже прошёл. Боюсь что в этом сезоне Зенит с трудом наиграет на третье место, да и то благодаря заделу сделанному Халком и Витселем. Хотя очень хочется верить в лучшее.

      1
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      Рейтинг: +41

      Лопатка 9 апреля 2017, 16:45

      на самом деле нытик и ещё какой

      2
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      Рейтинг: +875

      sidul1 9 апреля 2017, 16:34

      продай Олега,раз он великий.пока есть лимит,так будите мутить.Луческу работает с тем ,что ему оставил бывший типа тренер,время нужно дать,состав сбалансировать,лишних пассажиров раздать в Оренбург и Уфу.мячи футбольные закупить,а то пол команды видят как в первый раз.

      0
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      Рейтинг: +122

      alexeyyankin777 9 апреля 2017, 16:25

      Олег - давай в "Спартак" ;)

      1
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 9 апреля 2017, 16:11

      устами агента глаголет футболёр ШаtоFF

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