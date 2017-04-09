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  • Агент Шатова: «Вся страна давно усомнилась в квалификации Луческу. Его нытье надоело»

Агент Шатова: «Вся страна давно усомнилась в квалификации Луческу. Его нытье надоело»

9 апреля 2017, 15:03
32

Представитель полузащитника «Зенита» Олега Шатова Кахор Муминов выступил с критикой в адрес главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу. Напомним, румынский специалист после матча с «Анжи» заявил, что Шатов из-за травм отдалил себя от команды.

Ранее сообщалось, что между футболистом и тренером имеется конфликт.

«Мирча усомнился в травмах Шатова? Вся страна давно уже усомнилась в квалификации самого Луческу. Олег – уральский боец. Никто и никогда не мог сказать, что он убирал ноги в стыках или симулировал травмы. Он два года играл с травмами – и в клубе, и в сборной. Большая просьба ко всем журналистам – свяжитесь с тренерами, с которыми работал Шатов, и спросите – симулянт ли он? Просто позвоните Побегалову, Хиддинку, Писареву, Капелло, Слуцкому, Виллаш-Боашу и Спаллетти и задайте один вопрос. Это не так сложно.

Все эти высказывания – ничто иное как агония трансильванского специалиста. По-прежнему у него виноваты все, кроме него. Почему не надо к его словам уже относиться серьезно? Посмотрите, как играет «Зенит» в последние полгода, и все станет ясно. Собранный зимой с нуля «Анжи» переигрывает в гостях «Зенит». Просто вдумайтесь.

О том, что касается позиции на поле. Олег играл и слева, и справа, и в центре полузащиты, и даже крайнего защитника, если нужно. Так что это все отговорки.

Теперь – о травме на этой неделе. Олег действительно одним днем ездил в Финляндию на обследование, но это было одобрено медицинским штабом и клубом. Шатов не пропустил ни одной тренировки при подготовке к матчу с «Анжи». Тогда как другой игрок, пропустив 10 дней и приняв участие лишь в предыгровой тренировке, вышел на замену. Так что для Луческу это не являлось серьезной причиной. Уверен, «Зенит» даст бой в следующем туре, вот только заслуги тренера в этом не будет, ведь, несмотря ни на что, клуб из Петербурга обладает сильнейшим составом в премьер-лиге. А слышать это нытье уже и впрямь надоело.

Смотрите, за эти полгода никто в «Зените» не стал лучше. Даже Жулиано, который феерил осенью, сегодня выглядит намного хуже – а всего лишь прошел предсезонку с Мистером. Проблемы Олега с Луческу были понятны нам еще прошлой осенью, и в межсезонье мы настаивали на уходе в аренду на полгода, понимая, что ситуация будет развиваться именно так и держа в уме, что это может сказаться и на перспективах в национальной команде. Так в результате и произошло. К сожалению, категорически не поддержал нас в этом клуб. Да и Олег отверг эту идею. Говорит, не хочет из-за одного человека покидать город, который полюбил, и команду, ставшую для него родной», – заявил агент.

В нынешнем сезоне Шатов провел за «Зенит» в РФПЛ 13 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Шатов Олег Луческу Мирча
Комментарии (32)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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raritet
1491739767
Ваше дело играть, а не крякать на каждом углу какой плохой тренер. Мало того, что недофутболисты позволяют себя вести по -свински, еще теперь всякая агентская мразь выползла.
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порт
1491739807
Забирай своего подопечного и пусть играет в Химках.
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Nesterenko
1491741872
Да кто такой этот Шатов? Чего он добился то? Он даже в сборной не смог закрепиться толком, все думали это диспетчер новый растет, а оказался полным нулём! Луческу в отличии от него поставил игру в Шахтере, добился много раз победы в чемпионате Украины, выигрывал кубок УЕФА, неплохо выступал в ЛЧ. Ну не получилось у него в Зените, что теперь? Тренер он очень квалифицированный. Да, про судейство часто говорит непонятно зачем, но Шатов в последние годы сильно сдал. Я не вижу в нем сильного игрока и тем более игрока сборной. Да еще и такие высказывание кидать в интервью, а теперь еще и агент поддакивает. Ты лучше выходи и доказывай свою состоятельность!
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Диктор
1491742533
Лично я был бы рад видеть Шатова в Спартаке.
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АРИЕЦ2008
1491742873
Отличный игрок...держать такого на лавке....?по меньшей мере глупо..
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ufos73
1491742948
Всей стране надоели бомжи! С их газпромом, позор ареной, Халками и Витселями за неадекватные бабки, миллионными ЗП у деревьев и мешков! А не тока цыган и его нытье
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alexeyyankin777
1491744303
Олег - давай в "Спартак" ;)
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Лопатка
1491745559
на самом деле нытик и ещё какой
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monser08
1491749951
Может Луческу в чём то и не прав, только с Зенитом уже несколько лет никто не может справиться.Команда звёзд ёпт. Разогнать нужно половину. Ну .... вместе с Луческу. Наверно его звёздный час уже прошёл. Боюсь что в этом сезоне Зенит с трудом наиграет на третье место, да и то благодаря заделу сделанному Халком и Витселем. Хотя очень хочется верить в лучшее.
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TRELL
1491750378
Лучший в России по обводке игрока,даже нескольких! Самый креативный и технически подкованный. Остальные, по амплуа-бездари... ( имею ввиду с российским паспортом).
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