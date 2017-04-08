Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Широков: «Для «Спартака» сейчас самый серьезный конкурент в борьбе за чемпионство – не «Зенит», а ЦСКА»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков оценил шансы московского клуба стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона. По словам экс-футболиста, главным конкурентом красно-белых в борьбе за золотые медали является ЦСКА.

    На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущим вторым ЦСКА на шесть очков.

    – После победы «Спартака» над «Оренбургом» вы в Twitter написали: «По чемпионству, мне кажется, вопросов нет». Все ясно?

    – Ну, не все, но когда команда достаточно часто вырывает победы в концовках, это о многом говорит. С характером у них все в порядке. И видно, что «Спартака» очень серьезно нацелен на чемпионство. Многое решит предстоящий месяц – ближайшие три-четыре тура.

    – ЦСКА – теневой фаворит?

    – Я об этом говорил еще два-три тура назад, что для «Спартака» сейчас самый серьезный конкурент – это не «Зенит», а ЦСКА. Но все еще может поменяться. Тот же «Зенит» вновь обретает форму.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2017 20:13
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 апреля 2017, 11:28

      Сегодня многое решится в матчах Уфы и Спартака, Краснодара и ЦСКА, а так же
      Локомотива и Ростова. Ничья Зенита с Уфой ещё ничего не говорит, основная
      игра для Зенита будет со Спартаком, вот здесь и увидим, болен Зенит или нет.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 9 апреля 2017, 01:55

      Вперёд цска!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      Спартачище 8 апреля 2017, 23:30

      ДАЖЕ ШИРЯ ОТМАЗАЛСЯ ОТ СЕНИТА)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 8 апреля 2017, 22:42

      Завтра будет завтра и скажем ничья может оказаться для ЦСКА в Краснодаре счастьем.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 8 апреля 2017, 22:25

      Уфа выиграет у Спартака, Краснодар накажет ЦСКА

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > zenit2012 8 апреля 2017, 22:33

      Голубые мечты )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Супермачо 8 апреля 2017, 22:38

      Зайди в красно белый дом.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > 8 апреля 2017, 22:40

      Плис.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 > Супермачо 8 апреля 2017, 22:50

      завтра увидим)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Мары 9 апреля 2017, 05:46

      !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 апреля 2017, 21:01

      Завтра Цска просрет Краснодару и все станет на свои места.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11