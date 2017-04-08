Широков: «Для «Спартака» сейчас самый серьезный конкурент в борьбе за чемпионство – не «Зенит», а ЦСКА»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков оценил шансы московского клуба стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона. По словам экс-футболиста, главным конкурентом красно-белых в борьбе за золотые медали является ЦСКА.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущим вторым ЦСКА на шесть очков.

– После победы «Спартака» над «Оренбургом» вы в Twitter написали: «По чемпионству, мне кажется, вопросов нет». Все ясно?

– Ну, не все, но когда команда достаточно часто вырывает победы в концовках, это о многом говорит. С характером у них все в порядке. И видно, что «Спартака» очень серьезно нацелен на чемпионство. Многое решит предстоящий месяц – ближайшие три-четыре тура.

– ЦСКА – теневой фаворит?

– Я об этом говорил еще два-три тура назад, что для «Спартака» сейчас самый серьезный конкурент – это не «Зенит», а ЦСКА. Но все еще может поменяться. Тот же «Зенит» вновь обретает форму.