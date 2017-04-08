Кроос — лидер Примеры по количеству голевых передач в нынешнем сезоне

«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1) в матче 31-го тура чемпионата Испании.

На 52-й минуте счет открыл защитник Пепе с передачи хавбека Тони Крооса после розыгрыша штрафного удара. Для немца результативная передача стала 11-й в текущем сезоне чемпионата. Показатель является ведущим для игроков Ла Лиги.

Большую часть ассистентских баллов 27-летний футболист набрал со стандартных положений — пять со штрафных и три с угловых.

В нынешнем сезоне Кроос провел 24 матча в национальном первенстве и забил один гол.