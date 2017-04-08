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    Кроос — лидер Примеры по количеству голевых передач в нынешнем сезоне

    «Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1) в матче 31-го тура чемпионата Испании.

    На 52-й минуте счет открыл защитник Пепе с передачи хавбека Тони Крооса после розыгрыша штрафного удара. Для немца результативная передача стала 11-й в текущем сезоне чемпионата. Показатель является ведущим для игроков Ла Лиги.

    Большую часть ассистентских баллов 27-летний футболист набрал со стандартных положений — пять со штрафных и три с угловых.

    В нынешнем сезоне Кроос провел 24 матча в национальном первенстве и забил один гол.

    Источник: Squawka Football

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    08.04.2017 19:25
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