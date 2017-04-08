Розанов: «Раньери совершил в футболе то, чего не сделают еще 50-100 лет»

Российский спортивный телекомментатор Юрий Розанов выразил свое недовольство тем, как обошлись с бывшим главным тренером «Лестер Сити» Клаудио Раньери. Напомним, что итальянский специалист привел «лис» к чемпионству в прошлом сезоне, а в этом году был отправлен в отставку.

«Как коротка человеческая память. Когда Раньери выгоняли из «Лестера», то его вновь начали называть лузером. А он сделал то, что в европейском футболе не сделают, думаю, еще лет 50-100», – заявил Розанов.

Напомним, что после увольнения Раньери «Лестер» одержал пять побед кряду.