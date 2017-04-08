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    Розанов: «Раньери совершил в футболе то, чего не сделают еще 50-100 лет»

    Российский спортивный телекомментатор Юрий Розанов выразил свое недовольство тем, как обошлись с бывшим главным тренером «Лестер Сити» Клаудио Раньери. Напомним, что итальянский специалист привел «лис» к чемпионству в прошлом сезоне, а в этом году был отправлен в отставку.

    «Как коротка человеческая память. Когда Раньери выгоняли из «Лестера», то его вновь начали называть лузером. А он сделал то, что в европейском футболе не сделают, думаю, еще лет 50-100», – заявил Розанов.

    Напомним, что после увольнения Раньери «Лестер» одержал пять побед кряду.

    Источник: Спорт FM

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    08.04.2017 08:06
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 8 апреля 2017, 11:13

      Всегда нужна свежая кровь. Это нормально. Раньери спокойно может доказать все в любом другом клубе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 8 апреля 2017, 08:19

      Раньери в сборную РФ

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