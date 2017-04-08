Мостовой: «Слуцкий готов приступить к работе в английском клубе»

Футбольный эксперт Александр Мостовой высоко оценивает перспективы экс-главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого в Англии.

«Понятное дело, что он готов приступить к работе в английском клубе. Любой тренер без работы готов на все. Сейчас он находится в Англии под крылом Романа Абрамовича, с которым наверняка ведутся какие-то переговоры. Вполне вероятно, что Слуцкому удастся устроиться в клуб из премьер-лиги или чемпионшипа.

Если ему завтра позвонят из «Зенита», то он однозначно вернется в Россию. Одно дело – работать у себя дома, где все тебя знают, а другое дело – в Англии, где таких, как ты, еще человек 100, которые хотят возглавить клуб», – сказал экс-нападающий «Сельты».

Ранее Слуцкий выразил готовность возглавить клуб английской Премьер-лиги или Чемпионшипа.