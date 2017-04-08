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    Мостовой: «Слуцкий готов приступить к работе в английском клубе»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой высоко оценивает перспективы экс-главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого в Англии.

    «Понятное дело, что он готов приступить к работе в английском клубе. Любой тренер без работы готов на все. Сейчас он находится в Англии под крылом Романа Абрамовича, с которым наверняка ведутся какие-то переговоры. Вполне вероятно, что Слуцкому удастся устроиться в клуб из премьер-лиги или чемпионшипа.

    Если ему завтра позвонят из «Зенита», то он однозначно вернется в Россию. Одно дело – работать у себя дома, где все тебя знают, а другое дело – в Англии, где таких, как ты, еще человек 100, которые хотят возглавить клуб», – сказал экс-нападающий «Сельты».

    Ранее Слуцкий выразил готовность возглавить клуб английской Премьер-лиги или Чемпионшипа.

    Источник: Lenta

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    08.04.2017 00:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 8 апреля 2017, 11:01

      За судей ответит и приступит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 апреля 2017, 09:50

      Чего все торопятся и ломают голову, где будет работать Л. Слуцкий. Он сам ещё
      не знает, а за него уже решают, где ему работать.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > vladimir-7 8 апреля 2017, 10:25

      вовчик не заводись....
      канешна мыы туть ничява не решаим,проста
      шютим,саабражаишь?
      Ну и ма ла дец! Давай па 100 ,за удачю!

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > alex1951 8 апреля 2017, 12:22

      Я не против.Наливай!

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 8 апреля 2017, 09:00

      слуцкий то готов приступить,но английские клубы не готовы принять слуцкого,пусть лучше так и живёт под крылом абрамовича,кофе носит,газоны стрижёт)

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 8 апреля 2017, 02:14

      2016-2017

      1 Монако 6 3 2 1 9-7 11

      2 Байер 6 2 4 0 8-4 10

      3 Тоттенхэм 6 2 1 3 6-6 7

      4 ЦСКА 6 0 3 3 5-11 3


      2015-2016

      1. Вольфсбург 6 4 0 2 9 - 6 12

      2. ПСВ 6 3 1 2 8 - 7 10

      3. МЮ 6 2 2 2 7 - 7 8

      4. ЦСКА 6 1 1 4 5 - 9


      2014-2015

      1. Бавария 6 5 0 1 16 — 4 15

      2. Манчестер Сити 6 2 2 2 9 — 8 8

      3. Рома 6 1 2 3 8 — 14 5

      4. ЦСКА 6 1 2 3 6 — 13 5


      2013-2014

      1. Бавария 6 5 0 1 17 - 5 15

      2. Манчестер Сити 6 5 0 1 18 - 10 15

      3. Виктория 6 1 0 5 6 - 17 3

      4. ЦСКА 6 1 0 5 8 - 17 3



      Нет уж.Пусть в Англии себе клуб ищет.

      -1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Мары 8 апреля 2017, 05:32

      Групповуха.Последний всегда на стрёме.
      Англичане не прощают херового английскага,
      Нет уж .Пусть в России себе клуб ищет)))
      ps например ,,Луч,, из Влад-ка.
      А там до Китая с его зарплатами недалеко,
      Дэнгы этт усее,футбал ничьто)))

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > alex1951 8 апреля 2017, 12:07

      Думаешь своих бывших там повстречает ?
      Он же ш папа. Картофельный.

      -3
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      Рейтинг: +23534

      Мары > RotBerg 8 апреля 2017, 12:07

      Так и я о том же.

      -3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 апреля 2017, 01:14

      Вывод : Слуцкий готов,клубы нет !

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