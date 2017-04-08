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Мостовой: «Слуцкий готов приступить к работе в английском клубе»

8 апреля 2017, 00:52
10

Футбольный эксперт Александр Мостовой высоко оценивает перспективы экс-главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого в Англии.

«Понятное дело, что он готов приступить к работе в английском клубе. Любой тренер без работы готов на все. Сейчас он находится в Англии под крылом Романа Абрамовича, с которым наверняка ведутся какие-то переговоры. Вполне вероятно, что Слуцкому удастся устроиться в клуб из премьер-лиги или чемпионшипа.

Если ему завтра позвонят из «Зенита», то он однозначно вернется в Россию. Одно дело – работать у себя дома, где все тебя знают, а другое дело – в Англии, где таких, как ты, еще человек 100, которые хотят возглавить клуб», – сказал экс-нападающий «Сельты».

Ранее Слуцкий выразил готовность возглавить клуб английской Премьер-лиги или Чемпионшипа.

Источник: Lenta
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Россия Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (10)
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acer2003
1491603287
Вывод : Слуцкий готов,клубы нет !
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Мары
1491606849
2016-2017
1 Монако 6 3 2 1 9-7 11
2 Байер 6 2 4 0 8-4 10
3 Тоттенхэм 6 2 1 3 6-6 7
4 ЦСКА 6 0 3 3 5-11 3
2015-2016
1. Вольфсбург 6 4 0 2 9 - 6 12
2. ПСВ 6 3 1 2 8 - 7 10
3. МЮ 6 2 2 2 7 - 7 8
4. ЦСКА 6 1 1 4 5 - 9
2014-2015
1. Бавария 6 5 0 1 16 — 4 15
2. Манчестер Сити 6 2 2 2 9 — 8 8
3. Рома 6 1 2 3 8 — 14 5
4. ЦСКА 6 1 2 3 6 — 13 5
2013-2014
1. Бавария 6 5 0 1 17 - 5 15
2. Манчестер Сити 6 5 0 1 18 - 10 15
3. Виктория 6 1 0 5 6 - 17 3
4. ЦСКА 6 1 0 5 8 - 17 3

Нет уж.Пусть в Англии себе клуб ищет.
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Каратель помойников
1491631245
слуцкий то готов приступить,но английские клубы не готовы принять слуцкого,пусть лучше так и живёт под крылом абрамовича,кофе носит,газоны стрижёт)
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vladimir-7
1491634245
Чего все торопятся и ломают голову, где будет работать Л. Слуцкий. Он сам ещё не знает, а за него уже решают, где ему работать.
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aurora5858
1491638499
За судей ответит и приступит.
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