Мостовой: «Слуцкий готов приступить к работе в английском клубе»

Футбольный эксперт Александр Мостовой высоко оценивает перспективы экс-главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого в Англии.
«Понятное дело, что он готов приступить к работе в английском клубе. Любой тренер без работы готов на все. Сейчас он находится в Англии под крылом Романа Абрамовича, с которым наверняка ведутся какие-то переговоры. Вполне вероятно, что Слуцкому удастся устроиться в клуб из премьер-лиги или чемпионшипа.
Если ему завтра позвонят из «Зенита», то он однозначно вернется в Россию. Одно дело – работать у себя дома, где все тебя знают, а другое дело – в Англии, где таких, как ты, еще человек 100, которые хотят возглавить клуб», – сказал экс-нападающий «Сельты».
Ранее Слуцкий выразил готовность возглавить клуб английской Премьер-лиги или Чемпионшипа.
1 Монако 6 3 2 1 9-7 11
2 Байер 6 2 4 0 8-4 10
3 Тоттенхэм 6 2 1 3 6-6 7
4 ЦСКА 6 0 3 3 5-11 3
2015-2016
1. Вольфсбург 6 4 0 2 9 - 6 12
2. ПСВ 6 3 1 2 8 - 7 10
3. МЮ 6 2 2 2 7 - 7 8
4. ЦСКА 6 1 1 4 5 - 9
2014-2015
1. Бавария 6 5 0 1 16 — 4 15
2. Манчестер Сити 6 2 2 2 9 — 8 8
3. Рома 6 1 2 3 8 — 14 5
4. ЦСКА 6 1 2 3 6 — 13 5
2013-2014
1. Бавария 6 5 0 1 17 - 5 15
2. Манчестер Сити 6 5 0 1 18 - 10 15
3. Виктория 6 1 0 5 6 - 17 3
4. ЦСКА 6 1 0 5 8 - 17 3
Нет уж.Пусть в Англии себе клуб ищет.