Гвардиола повздорил с тренером «Челси» после матча

После завершения матча 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1, в подтрибунном помещении произошел конфликт тренеров двух команд. Он начался с перепалки тренера по физподготовке лондонцев Паоло Бертелли и массажиста соперника Марка Сертори. Начало было положено еще во время игры.

Уже после финального свистка перепалка продолжилась. За Сертори заступился главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, на что получил неприятный ответ Бертелли. Испанский специалист едва не пришел в ярость, но сдержался, не став доводить конфликт до драки, хотя разговор продолжался довольно долго.