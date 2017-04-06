Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Проведение товарищеского матча между сборными России и Бразилии находится под вопросом из-за бюрократических сложностей

    Генеральный координатор сборной Бразилии Эдуардо Сезар Гаспар заявил, что пятикратные чемпионы мира хотят провести товарищескую встречу против команды России, однако из-за бюрократических вопросов игра может не состояться.

    «Для бразильской сборной было бы огромным удовольствием сыграть против сборной России в России. Тем не менее, не все зависит от меня. Есть определенные бюрократические сложности. Сейчас трудно сказать, случится этот матч или нет, но, во всяком случае, мы бы очень хотели», – сказал Гаспар.

    Отметим, что сборная России досрочно гарантировала себе участие на чемпионате мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах России.

    Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2017 23:14
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 7 апреля 2017, 07:23

      Жаль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 7 апреля 2017, 06:53

      Вануату надо приглашать. Хоть победе порадуемся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      sasha_klub 7 апреля 2017, 02:26

      Сборная России заболела свинкой вот и вся бюрократия))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 7 апреля 2017, 02:14

      Мало плотят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 7 апреля 2017, 01:16

      ДА ПРОСТО ДЕНЕГ В РФС НЕТ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 7 апреля 2017, 01:02

      может с конго или еще с кем то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 7 апреля 2017, 00:41

      Пятый состав бразильцы еще не собрали...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Firevet 7 апреля 2017, 00:13

      Ну а оно нам надо?( приедет второй состав... испортят нам настроение... и привет до кубка... пусть наши сидят и на тренеровки почаще ходят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 7 апреля 2017, 00:10

      Недавно смотрел их с Парагваем. Сила!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 7 апреля 2017, 00:08

      Бразилии то зачем этот матч?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11