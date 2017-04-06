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  • Проведение товарищеского матча между сборными России и Бразилии находится под вопросом из-за бюрократических сложностей

Проведение товарищеского матча между сборными России и Бразилии находится под вопросом из-за бюрократических сложностей

6 апреля 2017, 23:14
24

Генеральный координатор сборной Бразилии Эдуардо Сезар Гаспар заявил, что пятикратные чемпионы мира хотят провести товарищескую встречу против команды России, однако из-за бюрократических вопросов игра может не состояться.

«Для бразильской сборной было бы огромным удовольствием сыграть против сборной России в России. Тем не менее, не все зависит от меня. Есть определенные бюрократические сложности. Сейчас трудно сказать, случится этот матч или нет, но, во всяком случае, мы бы очень хотели», – сказал Гаспар.

Отметим, что сборная России досрочно гарантировала себе участие на чемпионате мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах России.

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Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Бразилия
Комментарии (24)
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KingRey21
1491510897
наверное автор хотел написать Бразилия досрочно себе гарантировала выход в финальную часть ЧМ 2018 в России!!!))
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Михаил Шевченко
1491512930
Бразилии то зачем этот матч?
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Амба Нагорск
1491513012
Недавно смотрел их с Парагваем. Сила!
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пряник929
1491514876
Пятый состав бразильцы еще не собрали...
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СашкаГуров
1491516144
может с конго или еще с кем то
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СОКОЛ САРАТОВ
1491516973
ДА ПРОСТО ДЕНЕГ В РФС НЕТ
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Борз-95
1491520480
Мало плотят
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sasha_klub
1491521178
Сборная России заболела свинкой вот и вся бюрократия))))))))))
Ответить
КЭТиК
1491537196
Вануату надо приглашать. Хоть победе порадуемся.
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bumer_moscow
1491538998
Жаль
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