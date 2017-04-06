Проведение товарищеского матча между сборными России и Бразилии находится под вопросом из-за бюрократических сложностей

Генеральный координатор сборной Бразилии Эдуардо Сезар Гаспар заявил, что пятикратные чемпионы мира хотят провести товарищескую встречу против команды России, однако из-за бюрократических вопросов игра может не состояться.

«Для бразильской сборной было бы огромным удовольствием сыграть против сборной России в России. Тем не менее, не все зависит от меня. Есть определенные бюрократические сложности. Сейчас трудно сказать, случится этот матч или нет, но, во всяком случае, мы бы очень хотели», – сказал Гаспар.

Отметим, что сборная России досрочно гарантировала себе участие на чемпионате мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах России.

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