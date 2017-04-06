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    РФПЛ может отказаться от проведения матчей в будние дни

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что Премьер-лига может полностью отказаться от проведения матчей в будние дни. По словам функционера, лига хочет создать для болельщиков благоприятные условия для посещения игр.

    Напомним, ранее «Анжи» выступил с инициативой не проводить домашние матчи махачкалинского клуба в пятницу по религиозным соображениям.

    «У нас многонациональная и многоконфессиональная страна. Безусловно, мы учитываем особенности регионов и стараемся идти навстречу футбольным клубам и их болельщикам при составлении расписания матчей. «Анжи» и «Терек» – представители регионов, где большинство жителей исповедуют ислам. Инициатива махачкалинской команды для нас не нова – с подобной просьбой к нам обращались и представители «Терека».

    Со своей стороны мы стараемся сделать все возможное, но это получается не всегда. Однако хочу отметить, что сейчас рассматривается инициатива полностью отказаться от проведения матчей Премьер-лиги в будние дни – будь то пятница или какой-либо другой день. Футбол – в первую очередь для болельщиков, и мы стараемся создать максимально благоприятные условия для посещения матчей нашего чемпионата», – сказал Прядкин.

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    Источник: Известия

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    06.04.2017 22:03
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +208

      Kurp 7 апреля 2017, 09:28

      Наконец-то начали думать

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 7 апреля 2017, 07:35

      Ещё бы от игр зимой задумались отказаться. Яйцы отморозишь!!!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 апреля 2017, 03:09

      А про телезрителей тут вообще речи не ведётся? Могли посмотреть 3-4 матча, теперь от силы два, молодцы, ничего не скажешь...

      0
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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 6 апреля 2017, 23:56

      значит, религиозные соображения учтут, а как быть дачникам? сходили на стадион в пт и рванули за город, очень удобно!

      0
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      ...
      Рейтинг: +175

      Freux > Fancyfall 7 апреля 2017, 00:37

      скоро папа и мулу будут приглашать на матч,чтобы они освятили ворота))

      -1
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 6 апреля 2017, 22:46

      Да чего уж там, давайте раз в месяц играть сразу четыре тура за день ... Болельщики будут как на праздник ходить! Лучше бы над повышением зрелищности работали, а не над какой-то херней. От того, в какой день будут играть дрова и поленья, ничего не изменится ...

      6
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 6 апреля 2017, 22:31

      да надо же!!!а как вы блин догадались???чудооооо!!!

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 6 апреля 2017, 22:28

      Давно пора!

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 6 апреля 2017, 22:12

      Это хорошо, но это не главное

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