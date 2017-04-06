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РФПЛ может отказаться от проведения матчей в будние дни

6 апреля 2017, 22:03
9

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что Премьер-лига может полностью отказаться от проведения матчей в будние дни. По словам функционера, лига хочет создать для болельщиков благоприятные условия для посещения игр.

Напомним, ранее «Анжи» выступил с инициативой не проводить домашние матчи махачкалинского клуба в пятницу по религиозным соображениям.

«У нас многонациональная и многоконфессиональная страна. Безусловно, мы учитываем особенности регионов и стараемся идти навстречу футбольным клубам и их болельщикам при составлении расписания матчей. «Анжи» и «Терек» – представители регионов, где большинство жителей исповедуют ислам. Инициатива махачкалинской команды для нас не нова – с подобной просьбой к нам обращались и представители «Терека».

Со своей стороны мы стараемся сделать все возможное, но это получается не всегда. Однако хочу отметить, что сейчас рассматривается инициатива полностью отказаться от проведения матчей Премьер-лиги в будние дни – будь то пятница или какой-либо другой день. Футбол – в первую очередь для болельщиков, и мы стараемся создать максимально благоприятные условия для посещения матчей нашего чемпионата», – сказал Прядкин.

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Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (9)
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пряник929
1491505951
Это хорошо, но это не главное
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zadira56
1491506905
Давно пора!
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Kurt Broot
1491507091
да надо же!!!а как вы блин догадались???чудооооо!!!
Ответить
Atom2020
1491507978
Да чего уж там, давайте раз в месяц играть сразу четыре тура за день ... Болельщики будут как на праздник ходить! Лучше бы над повышением зрелищности работали, а не над какой-то херней. От того, в какой день будут играть дрова и поленья, ничего не изменится ...
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Fancyfall
1491512186
значит, религиозные соображения учтут, а как быть дачникам? сходили на стадион в пт и рванули за город, очень удобно!
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арейская
1491523783
А про телезрителей тут вообще речи не ведётся? Могли посмотреть 3-4 матча, теперь от силы два, молодцы, ничего не скажешь...
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Nerlinger
1491539759
Ещё бы от игр зимой задумались отказаться. Яйцы отморозишь!!!
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Kurp
1491546502
Наконец-то начали думать
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