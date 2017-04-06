РФПЛ может отказаться от проведения матчей в будние дни

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что Премьер-лига может полностью отказаться от проведения матчей в будние дни. По словам функционера, лига хочет создать для болельщиков благоприятные условия для посещения игр.

Напомним, ранее «Анжи» выступил с инициативой не проводить домашние матчи махачкалинского клуба в пятницу по религиозным соображениям.

«У нас многонациональная и многоконфессиональная страна. Безусловно, мы учитываем особенности регионов и стараемся идти навстречу футбольным клубам и их болельщикам при составлении расписания матчей. «Анжи» и «Терек» – представители регионов, где большинство жителей исповедуют ислам. Инициатива махачкалинской команды для нас не нова – с подобной просьбой к нам обращались и представители «Терека».

Со своей стороны мы стараемся сделать все возможное, но это получается не всегда. Однако хочу отметить, что сейчас рассматривается инициатива полностью отказаться от проведения матчей Премьер-лиги в будние дни – будь то пятница или какой-либо другой день. Футбол – в первую очередь для болельщиков, и мы стараемся создать максимально благоприятные условия для посещения матчей нашего чемпионата», – сказал Прядкин.

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