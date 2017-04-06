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    Мутко: «Лимит? Государство защищало и будет защищать свой рынок»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что стратегия развития российского футбола подразумевает сохранение лимита на легионеров, но он будет изменен.

    Планируется, что стратегия развития российского футбола до 2030 года будет принята на конференции РФС 8 апреля, после чего отправится на утверждение в правительство РФ.

    «В стратегии есть вопросы лимита. Не его отмены, а модернизации этой системы. Мы всегда в будущем будем защищать свой рынок. Все эти разговоры бесполезны. Государство защищало и будет защищать свой рынок. Некоторым дай волю – по 15 легионеров будет, и все на поле будут играть», – сказал Мутко.

    Напомним, что в настоящий момент в российской Премьер-лиге действует лимит «6+5».

    Источник: Р-Спорт

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    06.04.2017 16:50
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 6 апреля 2017, 22:57

      О защите какого рынка говорит Мутко? И о какой защите? Государство может защитить свой рынок только в приказном порядке - "не пущать". Да и то из Минского моря к нам едут морепродукты, а из необъятных белорусских садов и огородов - фрукты и овощи. Нужно создавать финансовые условия для защиты футбольного рынка. А если Мутко говорит о защите "своего рынка", то тогда понятно, что в ближайшее время ничего путного мы, болельщики, не увидим. потому что их "рынок" и наш футбол - разные вещи.

      0
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      Рейтинг: +24

      Heim 6 апреля 2017, 22:56

      Мы будем защищать свой рынок, но иностранцев натурализовываь не перестанем!
      Обожаю эту страну и последовательность её политиков

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 6 апреля 2017, 22:25

      про какой такой СВОЙ рынок он вещает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11234

      alp 6 апреля 2017, 22:13

      Молодец! так держать! дно еще не пробито!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 апреля 2017, 19:55

      Пусть я за лимит,
      Но государство - это не Мудко,
      Причём далеко-далеко.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      splint1989 6 апреля 2017, 19:45

      Дебил...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 6 апреля 2017, 19:11

      Мудак олень. Деньги перестаньте воровать из бюджета и развивайте детский футбол - это будет лучшее решение. А твой лимит... Ты кретин. Ни одна успешная сборная не имеет лимит как таковой. Если он и есть, то формальный.

      5
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      Рейтинг: +13

      lum80 6 апреля 2017, 19:01

      очередной бред от Мутка

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      ПсеФдоним 6 апреля 2017, 18:57

      Убили конкуренцию! Когда же он уже уйдет с этого поста!? Уровень интеллекта - 0. Хотя это сразу было понятно, после его "великолепной речи" на английском.

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 6 апреля 2017, 18:56

      Этому МУДАКУ футбол безразличен!

      1
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