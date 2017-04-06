Мутко: «Лимит? Государство защищало и будет защищать свой рынок»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что стратегия развития российского футбола подразумевает сохранение лимита на легионеров, но он будет изменен.

Планируется, что стратегия развития российского футбола до 2030 года будет принята на конференции РФС 8 апреля, после чего отправится на утверждение в правительство РФ.

«В стратегии есть вопросы лимита. Не его отмены, а модернизации этой системы. Мы всегда в будущем будем защищать свой рынок. Все эти разговоры бесполезны. Государство защищало и будет защищать свой рынок. Некоторым дай волю – по 15 легионеров будет, и все на поле будут играть», – сказал Мутко.

Напомним, что в настоящий момент в российской Премьер-лиге действует лимит «6+5».