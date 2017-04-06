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  • Мутко: «Лимит? Государство защищало и будет защищать свой рынок»

Мутко: «Лимит? Государство защищало и будет защищать свой рынок»

6 апреля 2017, 16:50
31

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что стратегия развития российского футбола подразумевает сохранение лимита на легионеров, но он будет изменен.

Планируется, что стратегия развития российского футбола до 2030 года будет принята на конференции РФС 8 апреля, после чего отправится на утверждение в правительство РФ.

«В стратегии есть вопросы лимита. Не его отмены, а модернизации этой системы. Мы всегда в будущем будем защищать свой рынок. Все эти разговоры бесполезны. Государство защищало и будет защищать свой рынок. Некоторым дай волю – по 15 легионеров будет, и все на поле будут играть», – сказал Мутко.

Напомним, что в настоящий момент в российской Премьер-лиге действует лимит «6+5».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (31)
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порт
1491486929
Государство защищало и будет защищать свой рынок. =================================== А что за автомобиль у Мутке? Жигули седьмой модели?
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bset
1491487109
"Некоторым дай волю - по 15 легионеров одновременно играть будут" - сказал Президент РФС
Ответить
ivanthebest
1491487300
Ой, дибиииллл.......
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КЁРТИС
1491487655
Это ситуация похожа на ситуацию с автопромом в России. Государство вводит пошлины на перегоняемые к нам авто из Европы, чтобы люди меньше стали их покупать (но и конечно же заработать на этом). Цель этого поддержка отечественного производителя. А в итоге что, Российский автопром нефига не развивается и не прогрессирует: также, как и раньше толкает свое фуфло. Такая же ситуация и с нашими футболёрами.
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di-pi
1491488140
мУТКО, ты пьян! иди домой..
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+50/-50
1491492090
Это - не рынок. И даже не "базар". Это - "ты мне - я тебе".
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Atom2020
1491492442
Такое ощущение что они сами для себя планируют играть, посасывая бабло из бюджета. Кому нужны эти наши деревянные чурбаны с миллионами рублей зарплаты, которые и на сотую часть не заработали от того, что им платят? А потом вырастают такие хамоватые дегенераты, как Денисов, Аршавин, Дзюба, Кокорин, Мамаев
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ПсеФдоним
1491494263
Убили конкуренцию! Когда же он уже уйдет с этого поста!? Уровень интеллекта - 0. Хотя это сразу было понятно, после его "великолепной речи" на английском.
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lum80
1491494512
очередной бред от Мутка
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Max Urbanov
1491495072
Мудак олень. Деньги перестаньте воровать из бюджета и развивайте детский футбол - это будет лучшее решение. А твой лимит... Ты кретин. Ни одна успешная сборная не имеет лимит как таковой. Если он и есть, то формальный.
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