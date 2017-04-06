Россия снова опустилась на 61-ю строчку в рейтинге ФИФА

Опубликована очередная версия обновленного рейтинга сборных по версии ФИФА. Национальная команда России опустилась в нем на 61-е место, потеряв одну строчку. Этот показатель является рекордно низким. Лучший результат сборной России в рейтинге ФИФА – третье место, которое она занимала в 1996 году.

Рейтинг ФИФА, положение на 6 апреля

1 (2*). Бразилия – 1661

2 (1). Аргентина – 1603

3 (3). Германия – 1464

4 (4). Чили – 1403

5 (7). Колумбия – 1348

6 (6). Франция – 1294

7 (5). Бельгия – 1281

8 (8). Португалия – 1259

9 (11). Швейцария – 1212

10 (10). Испания – 1204

11 (12). Польша – 1183

12 (15). Италия – 1165...

61 (60). Россия – 561