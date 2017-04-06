Россия снова опустилась на 61-ю строчку в рейтинге ФИФА

Опубликована очередная версия обновленного рейтинга сборных по версии ФИФА. Национальная команда России опустилась в нем на 61-е место, потеряв одну строчку. Этот показатель является рекордно низким. Лучший результат сборной России в рейтинге ФИФА – третье место, которое она занимала в 1996 году.
Рейтинг ФИФА, положение на 6 апреля
1 (2*). Бразилия – 1661
2 (1). Аргентина – 1603
3 (3). Германия – 1464
4 (4). Чили – 1403
5 (7). Колумбия – 1348
6 (6). Франция – 1294
7 (5). Бельгия – 1281
8 (8). Португалия – 1259
9 (11). Швейцария – 1212
10 (10). Испания – 1204
11 (12). Польша – 1183
12 (15). Италия – 1165...
61 (60). Россия – 561
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Источник: ФИФА