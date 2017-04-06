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    Россия снова опустилась на 61-ю строчку в рейтинге ФИФА

    Опубликована очередная версия обновленного рейтинга сборных по версии ФИФА. Национальная команда России опустилась в нем на 61-е место, потеряв одну строчку. Этот показатель является рекордно низким. Лучший результат сборной России в рейтинге ФИФА – третье место, которое она занимала в 1996 году.

    Рейтинг ФИФА, положение на 6 апреля

    1 (2*). Бразилия – 1661

    2 (1). Аргентина – 1603

    3 (3). Германия – 1464

    4 (4). Чили – 1403

    5 (7). Колумбия – 1348

    6 (6). Франция – 1294

    7 (5). Бельгия – 1281

    8 (8). Португалия – 1259

    9 (11). Швейцария – 1212

    10 (10). Испания – 1204

    11 (12). Польша – 1183

    12 (15). Италия – 1165...

    61 (60). Россия – 561

    Источник: ФИФА

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    06.04.2017 11:42
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 7 апреля 2017, 11:39

      Скоро этот список надо будет переворачивать верх ногами, так легче будет найти нашу сборную на "первом" месте.

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      Рейтинг: +68

      Ортапед 7 апреля 2017, 10:04

      69-вот та позиция.

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 6 апреля 2017, 23:33

      лушеб не верхнюю часть таблицы показали , а те сборные , 5 сверху и 5 снизу до которых мы дошли! =)) было бы честнее! что там рядом с нами ? Сан-Марино , Лихтенштейн и Ватикан?

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Cant Stop 6 апреля 2017, 23:36

      PS Бавария 5-0 Ростов - это не забывайте!!!!!!!!!!!!!! . а не 3-2

      общая сложность 7-3 ( если бы одна восьмая хотя бы была)

      делайте вывод колхоз

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 6 апреля 2017, 20:24

      Правильнее было бы написать: Опустили!
      Ваше место возле параши!
      Забери у вас незаработанное бабло и кто вы тогда ?
      Да никто ,ноль...Последняя щлюха с вами не пойдет,бездари!
      61 место ?!!!! А ку е ваю....

      0
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 6 апреля 2017, 16:52

      Под чЮтким рукАводством Виталия ЛеонтьевичЯ Мудака.

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 6 апреля 2017, 13:59

      Считайте этот критерий, объективным показателем работы Мудко и всего РФС.

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 6 апреля 2017, 13:58

      Нас обогнали короли футбола ДР Конго, и непобедимые хахлы

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      Рейтинг: +10

      Furkat uzb 6 апреля 2017, 13:56

      Рядом с Узбекитаном 60

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 6 апреля 2017, 13:55

      Лантухи

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 6 апреля 2017, 13:10

      по игре этих бездарей можно смело сказать, что сборная на почетном 61-м месте!

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