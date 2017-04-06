Мората не собирается жаловаться на свое положение в «Реале»

Нападающий «Реала» Альваро Мората не собирается жаловаться на недостаточное количество игрового времени в составе мадридского клуба в этом сезоне. Он готов еще больше работать, чтобы изменить это положение дел.

«Я чувствую себя в «Реале» хорошо, и это самое главное для меня. Сейчас не время думать о том, что будет в следующем сезоне.

Самое главное для нас сейчас удачно выступить в оставшихся матчах. Я играю здесь не для того, чтобы жаловаться. Я должен работать и добиваться успехов с командой», – приводит слова Мораты Sport.es.

Матч 30-го тура испанской Примеры «Леганес» – «Реал» закончился со счетом 2:4.