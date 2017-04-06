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    Мората не собирается жаловаться на свое положение в «Реале»

    Нападающий «Реала» Альваро Мората не собирается жаловаться на недостаточное количество игрового времени в составе мадридского клуба в этом сезоне. Он готов еще больше работать, чтобы изменить это положение дел.

    «Я чувствую себя в «Реале» хорошо, и это самое главное для меня. Сейчас не время думать о том, что будет в следующем сезоне.

    Самое главное для нас сейчас удачно выступить в оставшихся матчах. Я играю здесь не для того, чтобы жаловаться. Я должен работать и добиваться успехов с командой», – приводит слова Мораты Sport.es.

    Матч 30-го тура испанской Примеры «Леганес» – «Реал» закончился со счетом 2:4.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2017 09:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 6 апреля 2017, 11:40

      Будет ошибкой если Реал его продаст

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 6 апреля 2017, 09:53

      Ты отлично играешь! Даже Рон с тобой перестал забивать т.к. проще тебе пас дать чем Бензу или пытаться самому или

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