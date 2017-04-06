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Полиция Лестера задержала Мусу за нападение на свою жену

6 апреля 2017, 06:44
26

В ночь с 5 на 6 апреля полиция города Лестер задержала бывшего форварда ЦСКА Ахмеда Мусу по подозрению в нападении на собственную жену. Футболист «Лестера» был доставлен в участок, допрошен и позже отпущен.

В клубе знают о данном инциденте. С игроком будет проведена профилактическая беседа. Других санкций в клубе не планируют применять по отношению к своему футболисту.

В текущем сезоне Муса провел 19 матчей в Премьер-лиге, в которых забил два гола, а также записал на свой счет одно предупреждение.

Источник: Daily Star
Англия. Премьер-лига Лестер Муса Ахмед
Комментарии (26)
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Parham
1491451767
Что-то не то с Мусой!! Всё падает и падает!!!
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NEMETSRUS
1491452466
на него не похоже
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bset
1491453484
Ну это обычная ситуация. Что-то в жизни не получается - виновата жена. Так проще всего
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Казак88
1491453665
Зря уехал. У нас это дело разрешили
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Болельщик Реал Мадрида
1491454227
Не показывает он своего уровня в Англии. Англия и ее чемпионат, намного выше классом, чем уровень Мусы. Его уровнь чемпионат России, Голондии и быть может даже Бельгии.
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pegas1276
1491459856
ну началось, и чего теперь изгой... мое мнение, если человека играет на 100% и причем личная жизнь, бред... Вам нужен красивый зрелищный футбол и чего заострять на этом внимание...
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Томь вперёд
1491460837
Некрасиво когда личную жизнь выносят на всеобщее обозрение...
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adekvat
1491462055
Истиный нападающий даже дома без нападения не может.
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СашкаГуров
1491463030
ну даёт , а с виду безобидный!!! или жена заебала
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cska-62
1491467833
Ахмед! Домой! Жену поменяем! Ресурс у нас не ограничен.
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