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    Полиция Лестера задержала Мусу за нападение на свою жену

    В ночь с 5 на 6 апреля полиция города Лестер задержала бывшего форварда ЦСКА Ахмеда Мусу по подозрению в нападении на собственную жену. Футболист «Лестера» был доставлен в участок, допрошен и позже отпущен.

    В клубе знают о данном инциденте. С игроком будет проведена профилактическая беседа. Других санкций в клубе не планируют применять по отношению к своему футболисту.

    В текущем сезоне Муса провел 19 матчей в Премьер-лиге, в которых забил два гола, а также записал на свой счет одно предупреждение.

    Источник: Daily Star

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    06.04.2017 06:44
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 6 апреля 2017, 18:57

      Ролевые игры были походу))), полиция не так поняла)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 6 апреля 2017, 17:43

      Муса забыл , что в Англии не проходят российские замашки. ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 апреля 2017, 12:39

      Полиции надо было под койку заглянуть. В Англию один россиянин язык уехал изучать....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 апреля 2017, 11:37

      Ахмед! Домой! Жену поменяем! Ресурс у нас не ограничен.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      каа 6 апреля 2017, 11:09

      Скучает по России...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 6 апреля 2017, 10:30

      Как Андрюха в свое время...запил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      slavko33002 6 апреля 2017, 10:26

      Наверно девок нет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 6 апреля 2017, 10:19

      И зачем тебе такая жена

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 6 апреля 2017, 10:17

      ну даёт , а с виду безобидный!!! или жена заебала

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 6 апреля 2017, 10:10

      Погрозили пальчиком и отпустили, значит ничего серьезного

      0
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