Полиция Лестера задержала Мусу за нападение на свою жену

В ночь с 5 на 6 апреля полиция города Лестер задержала бывшего форварда ЦСКА Ахмеда Мусу по подозрению в нападении на собственную жену. Футболист «Лестера» был доставлен в участок, допрошен и позже отпущен.

В клубе знают о данном инциденте. С игроком будет проведена профилактическая беседа. Других санкций в клубе не планируют применять по отношению к своему футболисту.

В текущем сезоне Муса провел 19 матчей в Премьер-лиге, в которых забил два гола, а также записал на свой счет одно предупреждение.