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  • Промес: «Команда сделает все, чтобы осчастливить фанатов и оставить след в истории клуба»

Промес: «Команда сделает все, чтобы осчастливить фанатов и оставить след в истории клуба»

4 апреля 2017, 00:05
15

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» (3:2) в матче 21 тура чемпионата России. Голландец забил решающий мяч на пятой добавленной минуте.

– Что почувствовали, когда забили третий мяч?

– Я сошел с ума! Прекрасно понимаю, что от меня всегда ждут голов. Я сам высоко поднял планку. Тяжело всегда соответствовать ожиданиям, но я делаю все от меня зависящее. Безумно счастлив, что удалось забить в такой сложный момент. Я вернулся из сборной Голландии, где ситуация на сегодня не самая приятная. Но «Спартак» – другое дело. Мы на первом месте и сделаем все, чтобы сделать фанатов счастливыми, чтобы оставить свой след в истории клуба.

Отрыв команды Массимо Карреры от ЦСКА и «Зенита» составляет шесть очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (15)
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filosof sparty
1491253679
Спасибо тебе Антоха!!!
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Rebrova
1491254396
отскочили.
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Дмитрий(кб)
1491254851
Ждём.
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petr69
1491255042
Заставили понервничать, но молодцы.
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NEMETSRUS
1491255193
Оставил след в истории выиграв у Оренбурга , расмешил так расмешил , Клоун !!!!!!!
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RON72
1491262066
Завидуйте молча
Ответить
JoiS
1491275137
Честно говоря не когда не был фанатом Спартака, но то, какую эмоциональную и даже часто яркую игру показывают, вызывает уважение!!! Не болею за Спартак, но желаю им быть чемпионами в этом году!!!
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Диктор
1491279362
Ты молодец Квинси.
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Алексей Гозиас
1491280958
Че за бред все пишут
Ответить
Томь вперёд
1491282112
Счастье близко, Квинси! Не упустите.
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