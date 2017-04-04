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    Промес: «Команда сделает все, чтобы осчастливить фанатов и оставить след в истории клуба»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» (3:2) в матче 21 тура чемпионата России. Голландец забил решающий мяч на пятой добавленной минуте.

    – Что почувствовали, когда забили третий мяч?

    – Я сошел с ума! Прекрасно понимаю, что от меня всегда ждут голов. Я сам высоко поднял планку. Тяжело всегда соответствовать ожиданиям, но я делаю все от меня зависящее. Безумно счастлив, что удалось забить в такой сложный момент. Я вернулся из сборной Голландии, где ситуация на сегодня не самая приятная. Но «Спартак» – другое дело. Мы на первом месте и сделаем все, чтобы сделать фанатов счастливыми, чтобы оставить свой след в истории клуба.

    Отрыв команды Массимо Карреры от ЦСКА и «Зенита» составляет шесть очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.04.2017 00:05
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 4 апреля 2017, 08:01

      Счастье близко, Квинси!
      Не упустите.

      1
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 4 апреля 2017, 07:42

      Че за бред все пишут

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 апреля 2017, 07:16

      Ты молодец Квинси.

      0
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      Рейтинг: +30

      JoiS 4 апреля 2017, 06:05

      Честно говоря не когда не был фанатом Спартака, но то, какую эмоциональную и даже часто яркую игру показывают, вызывает уважение!!! Не болею за Спартак, но желаю им быть чемпионами в этом году!!!

      4
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      Рейтинг: +94

      RON72 4 апреля 2017, 02:27

      Завидуйте молча

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 4 апреля 2017, 00:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Оставил след в истории выиграв у Оренбурга , расмешил так расмешил , Клоун !!!!!!!

      -4
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      Рейтинг: +42

      cimbalenko07 > NEMETSRUS 4 апреля 2017, 00:50

      Он про чемпионство говорит а не про Оренбург

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > NEMETSRUS 4 апреля 2017, 01:05

      не позорься, имбицил...

      2
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      Рейтинг: +665

      Snerg > gosproektikabinet 4 апреля 2017, 02:33

      пищевик может и не достоин а Спартак достоин! в РФПЛ нету команды пищевик! сходи к доктору!

      3
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS > cimbalenko07 4 апреля 2017, 16:22

      До чемпионства как пешком до Парижа губу закатайте :-)

      0
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      Рейтинг: +1130

      petr69 4 апреля 2017, 00:30

      Заставили понервничать, но молодцы.

      0
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      Рейтинг: +26

      Дмитрий(кб) 4 апреля 2017, 00:27

      Ждём.

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      Рейтинг: +353

      Rebrova 4 апреля 2017, 00:19

      отскочили.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 4 апреля 2017, 00:07

      Спасибо тебе Антоха!!!

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