Промес: «Команда сделает все, чтобы осчастливить фанатов и оставить след в истории клуба»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» (3:2) в матче 21 тура чемпионата России. Голландец забил решающий мяч на пятой добавленной минуте.

– Что почувствовали, когда забили третий мяч?

– Я сошел с ума! Прекрасно понимаю, что от меня всегда ждут голов. Я сам высоко поднял планку. Тяжело всегда соответствовать ожиданиям, но я делаю все от меня зависящее. Безумно счастлив, что удалось забить в такой сложный момент. Я вернулся из сборной Голландии, где ситуация на сегодня не самая приятная. Но «Спартак» – другое дело. Мы на первом месте и сделаем все, чтобы сделать фанатов счастливыми, чтобы оставить свой след в истории клуба.

Отрыв команды Массимо Карреры от ЦСКА и «Зенита» составляет шесть очков.