Денис Черышев: «Держись, Питер»

Полузащитник «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев выразил поддержку и соболезнования родственникам жертв, погибших сегодня в результате взрыва в петербургском метро.

«Держись, Питер», – написал Черышев на своей странице в Twitter.

В понедельник, 3 апреля, в метрополитене Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» прогремел взрыв. По последним данным в результате погибли 10 человек, еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Сообщается, что взрывное устройство было оставлено в одном из вагонов. Власти намерены расследовать инцидент, рассматривается версия с терактом.

«Держись, Петербург! Молюсь за вас». Мировая реакция на трагедию в Санкт-Петербурге