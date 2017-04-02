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Ловчев: «Зенит» не в порядке. Как ЦСКА и «Спартак»

2 апреля 2017, 23:07
15

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил качество игры «Зенита» в матче 21-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:0). По словам специалиста, петербургский клуб остался на том же уровне исполнения, что и был раньше.

«Зенит» выиграл – и начинаются привычные разговоры. «Ну, что, Питер выздоровел? Вернулся в борьбу за «золото»?». А у меня вот нет уверенности, что кто-то из тройки «Спартак» – ЦСКА – «Зенит» пройдет концовку без сбоев. Выиграл Питер – и что? По результату хорошо – по качеству игры то же, что было.

Два гола – две детские ошибки «Рубина». Сначала Бурлак дает Дзюбе забить, повторяя характерный для российских защитников ляп: Ари ведь из-под Кутепова очень похоже забил. Потом Данни обыгрывается в «стенку» – М'Вила даже шага не делает. А Бауэр вместо подстраховки начинает вдруг создавать искусственное «вне игры», хотя два центральных защитника в тот момент находились в глубине.

А больше вспомнить-то нечего. Низковатое качество футбола, прежде всего в передачах. У Цаллагова место в основе «Зенита» – а он даже не научился за все эти годы нормально подавать с фланга. Грузил постоянно в ближнего защитника или за ворота. Потом один раз все-таки подал на Дзюбу, который перед этим уже нервничал от его передач, – и гол. Такое качество и настрой не позволяют мне воскликнуть: «А «Зенит»-то в порядке!». Не в порядке. Как и ЦСКА, и «Спартак», – сказал Ловчев.

Отметим, что на данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего и имеющего игру в запасе «Спартака» на три очка.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Ловчев Евгений
Комментарии (15)
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+50/-50
1491164727
- "Низковатое качество футбола, прежде всего в передачах". - "«А «Зенит»-то в порядке!». Не в порядке. Как и ЦСКА, и «Спартак», – сказал Ловчев". Не в порядке наш футбол целиком. Так и хочется сказать - "Спасибо вам, функционеры".
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Мары
1491167315
Да у нас весь футбол в застое.Если нападение хорошее, защита ни к чёрту. Если защита хороша, нападение убитое.Итак везде.
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VikNMar
1491168208
Тем лучше , интересней концовка будет ........
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Bivaliy67
1491170569
Как говорится: "игра забудется, результат останется". И ещё: "не ругайте пианиста, он играет, как умеет."
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Zenit-84
1491184287
так что все в равных условиях
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Zeff
1491185410
Сам то как, не болеешь?
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Cuervo
1491187727
увидим в конце чемпионата кто в порядке,а кто нет
Ответить
vladimir-7
1491198597
Общие слова и выражения у так называемого эксперта Е. Ловчева. Голословное заключение. Посмотрим результат в конце чемпионата.
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Амба Нагорск
1491199297
Радует Кокорин! Внимание! Забивает гол каждые 570 минут. )
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RUSARM
1491214789
Будем смотреть после 30 тура,а сейчас рановато!!!
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