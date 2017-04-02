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    Ловчев: «Зенит» не в порядке. Как ЦСКА и «Спартак»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил качество игры «Зенита» в матче 21-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:0). По словам специалиста, петербургский клуб остался на том же уровне исполнения, что и был раньше.

    «Зенит» выиграл – и начинаются привычные разговоры. «Ну, что, Питер выздоровел? Вернулся в борьбу за «золото»?». А у меня вот нет уверенности, что кто-то из тройки «Спартак» – ЦСКА – «Зенит» пройдет концовку без сбоев. Выиграл Питер – и что? По результату хорошо – по качеству игры то же, что было.

    Два гола – две детские ошибки «Рубина». Сначала Бурлак дает Дзюбе забить, повторяя характерный для российских защитников ляп: Ари ведь из-под Кутепова очень похоже забил. Потом Данни обыгрывается в «стенку» – М'Вила даже шага не делает. А Бауэр вместо подстраховки начинает вдруг создавать искусственное «вне игры», хотя два центральных защитника в тот момент находились в глубине.

    А больше вспомнить-то нечего. Низковатое качество футбола, прежде всего в передачах. У Цаллагова место в основе «Зенита» – а он даже не научился за все эти годы нормально подавать с фланга. Грузил постоянно в ближнего защитника или за ворота. Потом один раз все-таки подал на Дзюбу, который перед этим уже нервничал от его передач, – и гол. Такое качество и настрой не позволяют мне воскликнуть: «А «Зенит»-то в порядке!». Не в порядке. Как и ЦСКА, и «Спартак», – сказал Ловчев.

    Отметим, что на данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего и имеющего игру в запасе «Спартака» на три очка.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.04.2017 23:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 3 апреля 2017, 13:19

      Будем смотреть после 30 тура,а сейчас рановато!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 3 апреля 2017, 09:01

      Радует Кокорин! Внимание! Забивает гол каждые 570 минут. )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 апреля 2017, 08:49

      Общие слова и выражения у так называемого эксперта Е. Ловчева. Голословное
      заключение. Посмотрим результат в конце чемпионата.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 3 апреля 2017, 05:48

      увидим в конце чемпионата кто в порядке,а кто нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 3 апреля 2017, 05:10

      Сам то как, не болеешь?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 3 апреля 2017, 04:51

      так что все в равных условиях

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 3 апреля 2017, 03:48

      продолжение следует

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 3 апреля 2017, 01:02

      Как говорится: "игра забудется, результат останется".
      И ещё: "не ругайте пианиста, он играет, как умеет."

      1
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      Рейтинг: +110

      Firevet 3 апреля 2017, 01:01

      Мда, у самого все хорошо?)

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 3 апреля 2017, 00:23

      Тем лучше , интересней концовка будет ........

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