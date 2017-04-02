Луис Энрике: «Я радикальнее Пике»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал слова защитника команды Жерара Пике в адрес «Реала». Напомним, ранее футболист сказал, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу». Также он заявил, что «Реал» победил в Лиге чемпионов благодаря голу из офсайда.

«Хорошие поводы он вам дает. Могу сказать, что я более радикален, чем Пике. Так, что будет лучше, если не стану говорить что-либо о ценностях «Реала», – заявил Энрике.