Четыре клуба АПЛ готовы поспорить за Хамеса Родригеса

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес летом может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, сразу четыре клуба АПЛ готовы вступить в борьбу за 25-летнего колумбийского футболиста. «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовы заплатить за хавбека 50 миллионов фунтов стерлингов. Рыночная стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро. Напомним, три года назад «Реал» купил футболиста у «Монако» за 63 миллиона.

В текущем сезоне Родригес провел в чемпионате Испании 14 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.