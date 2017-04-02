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    Четыре клуба АПЛ готовы поспорить за Хамеса Родригеса

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес летом может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, сразу четыре клуба АПЛ готовы вступить в борьбу за 25-летнего колумбийского футболиста. «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовы заплатить за хавбека 50 миллионов фунтов стерлингов. Рыночная стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро. Напомним, три года назад «Реал» купил футболиста у «Монако» за 63 миллиона.

    В текущем сезоне Родригес провел в чемпионате Испании 14 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

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    02.04.2017 06:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 2 апреля 2017, 14:08

      Рад что ТТХ нет в этом списке. Нам такое добро не нужно. МС всё вечно скупает, так что туда за длинным рублём (в данном случае евро или английским фунтом стерлингов) может уехать, Челси для перестройки вряд ли нужен, Конте попытается обойму сохранить, Ливерпуль рассмотрит если не купит кто выше котируется в зону атаки, а Арсеналу в связи с потерей Санчеса необходим, правда нужен ли ему самому такой клуб.

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      Рейтинг: -130

      калач 2 апреля 2017, 10:09

      разве что Ипсвич таун, Нотингем Форест, Лидс и Мидлсбро. Это его уровень

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