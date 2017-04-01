Покеттино: «Мы все еще боремся за победу в Премьер-лиге»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино считает, что победа над «Бернли» (2:0) в матче 30 тура чемпионата Англии добавила команде шансов на победу в турнире. Благодаря поражению «Челси» во встрече с «Кристал Пэлас» (1:2), «шпоры» сократили разрыв с лидером до семи очков.

«Эта победа очень важна для нас — мы должны быть начеку в моменты, когда «Челси» теряет очки. Мы все еще боремся за победу в Премьер-лиге. Семь очков — совершенно другая разница, чем десять. Мы обязаны оставаться в игре до конца сезона», — считает аргентинец.