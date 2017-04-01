Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гилерме считает, что «Локомотив» может подняться на пять позиций в турнирной таблице

    Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился эмоциями от матча 21-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:0). По мнению стража ворот, железнодорожники могут подняться на пять строчек в турнирной таблице.

    – Игра была сложной, конечно, против них сложно играть, тем более «Уфа» дома хорошо выступает. Поздравляю фанатов с победой, двигаемся дальше.

    – В створ ваших ворот не было нанесено даже одного удара. Это соперник был столь инертен или защитники постарались?

    – Наши защитники очень хорошо сыграли, да были навесы, они все сняли. Три центральных защитника здорово подстраховывали друг друга, что повышало наши шансы на победу.

    – В середине недели играете против той же «Уфы» в полуфинале кубка. Чего ждать от этой игры?

    – Там тоже сложно будет, посидим-поговорим с тренерами. Тем более дома будем играть, но нужно подумать, как играть, это уже тренеры решат.

    – Был ли разговор с руководством, какое место по итогам чемпионата устроит «Локомотив»?

    – Мы всегда боремся за первые четыре-пять мест, так же и в этом году. У нас есть возможность с 10 позиции быстро подняться до 5.

    – Возможно, слышали, что вместо тренировочных матчей сборных будет новый турнир – Лига Наций. Как относитесь к этому нововведению?

    – Не слышал об этом, даже удивлен. Но если поедем на сборы, то это будет неплохо. Все равно мы должны быть готовы в течение всего сезона. Практика – это всегда хорошо.

    «Локомотив» на данный момент занимает восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2017 18:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 1 апреля 2017, 19:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      счетовод -любитель... на 5 позиций.. смотри как бы не слететь вниз...

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11