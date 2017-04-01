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  • Гилерме считает, что «Локомотив» может подняться на пять позиций в турнирной таблице

Гилерме считает, что «Локомотив» может подняться на пять позиций в турнирной таблице

1 апреля 2017, 18:47
1

Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился эмоциями от матча 21-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:0). По мнению стража ворот, железнодорожники могут подняться на пять строчек в турнирной таблице.

– Игра была сложной, конечно, против них сложно играть, тем более «Уфа» дома хорошо выступает. Поздравляю фанатов с победой, двигаемся дальше.

– В створ ваших ворот не было нанесено даже одного удара. Это соперник был столь инертен или защитники постарались?

– Наши защитники очень хорошо сыграли, да были навесы, они все сняли. Три центральных защитника здорово подстраховывали друг друга, что повышало наши шансы на победу.

– В середине недели играете против той же «Уфы» в полуфинале кубка. Чего ждать от этой игры?

– Там тоже сложно будет, посидим-поговорим с тренерами. Тем более дома будем играть, но нужно подумать, как играть, это уже тренеры решат.

– Был ли разговор с руководством, какое место по итогам чемпионата устроит «Локомотив»?

– Мы всегда боремся за первые четыре-пять мест, так же и в этом году. У нас есть возможность с 10 позиции быстро подняться до 5.

– Возможно, слышали, что вместо тренировочных матчей сборных будет новый турнир – Лига Наций. Как относитесь к этому нововведению?

– Не слышал об этом, даже удивлен. Но если поедем на сборы, то это будет неплохо. Все равно мы должны быть готовы в течение всего сезона. Практика – это всегда хорошо.

«Локомотив» на данный момент занимает восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа Гилерме
Комментарии (1)
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mihail200606
1491062927
счетовод -любитель... на 5 позиций.. смотри как бы не слететь вниз...
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