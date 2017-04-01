АПЛ. «Ливерпуль» одержал победу в мерсисайдском дерби, переиграв «Эвертон»

В рамках 30-го тура АПЛ состоялось мерсисайдское дерби между «Ливерпулем» и «Эвертоном».

Красные повели в счет в самом дебюте встречи после точного удара Мане. На 28-й минуте Пеннингтон восстановил равновесие. Однако уже через три минуты Коутиньо вновь вывел «Ливерпуль» вперед. Во втором тайме Ориги в третий раз поразил ворота «ирисок», установив тем самым окончательный счет матча.

Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур

Ливерпуль – Эвертон – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Мане, 8; 1:1 – Пеннингтон, 28; 2:1 – Коутиньо, 31; 3:1 – Ориги, 60.

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