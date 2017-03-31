Ари: «Был бы сейчас в сборной России – приложил бы максимум усилий на поле»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, что после ухода с поста главного тренера сборной России Фабио Капелло, с ним больше не связывались на тему приглашения в российскую национальную команду.

– Сейчас вы вышли из тени, забиваете за «Локомотив», в том числе огорчили «Спартак». Может, стоит вернуться к вопросу? Хотя бы в интересах клуба, чтобы не считаться легионером.

– Буду только рад! Моя дочь живет здесь, хотелось бы проводить с ней как можно больше времени. И если задержусь в России, то обязательно оформлю паспорт.

– В свое время в вас как в игроке сборной заинтересовался Фабио Капелло, верно?

– Именно так. Когда узнал об этом, был счастлив. Играть за национальную команду – заветная мечта с детства. А сборная Бразилии это будет или России – не столь важно. Однако когда Капелло ушел, со мной больше не связывались.

– А как на вас вышел итальянец? Просто позвонил и предложил?

– Нет, все немного сложнее. Первым ко мне обратился Рома.

– ?

– Тогдашний капитан «Краснодара». Широков. Он сказал, что Капелло мной интересуется и просит мой номер телефона. Я, разумеется, дал. И потом позвонил Фабио. Спросил, говорю ли я немного на испанском. Мы хорошо пообщались. Но на этом все – вскоре Капелло покинул Россию.

– Будь вы сейчас в сборной, спасли бы нас от поражения в матче с ивуарийцами?

– Приложил бы максимум усилий – это могу гарантировать.