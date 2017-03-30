Иско заявил, что «Реал» намерен победить в Примере и Лиге чемпионов

Полузащитник «Реала» Иско заявил о намерении мадридского клуба одержать победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, а также отметил хороший микроклимат внутри мадридского клуба.

«Мы находимся в хорошей форме. Травмированных нет, атмосфера благоприятная. Нам не привыкать играть против сильнейших клубов, с недостатком мотивации мы не столкнемся. Было бы здорово выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов в этом сезоне. В составе «Реала» я еще не выигрывал Примеру. В клубе всерьез рассчитывают завоевать оба трофея», – сказал футболист.

«Реал» занимает первое место в Примере. В 1/4 финала Лиги чемпионов мадридцам будет противостоять «Бавария».