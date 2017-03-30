Чеферин: «Мы довольны распределением квот на ЧМ-2026»

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация довольна распределением квот на чемпионат мира 2026 года, участие в котором примут 48 команд. Напомним, бюро совета ФИФА выделило 16 мест европейским странам.

«Мы довольны предложенным распределением квот на чемпионат мира 2026 года, что было согласовано в четверг всеми президентами конфедераций. Мы считаем справедливым то, что на чемпионате мира будут выступать 16 европейских стран. Мы с нетерпением ждем одобрения этого предложения на заседании совета ФИФА 9 мая в Бахрейне», – сказал Чеферин.