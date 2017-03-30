ФИФА распределила количество мест от конфедераций на ЧМ-2026

ФИФА опубликовала количество мест от футбольных конфедераций на чемпионат мира-2026.
Список выглядит так:
Азия (AFC) — 8 команд
Африка (CAF) — 9
Северная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна (CONCACAF) — 6
Южная Америка (CONMEBOL) — 6
Океания (OFC) — 1
Европа (UEFA) — 16
Две путевки будут разыграны в стыковых матчах.
10 января президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об изменении формата чемпионата мира. Первенство 2026 станет первым в истории, в котором примут участие 48 сборных.
Источник: Squawka Football