ФИФА распределила количество мест от конфедераций на ЧМ-2026

ФИФА опубликовала количество мест от футбольных конфедераций на чемпионат мира-2026.

Список выглядит так:

Азия (AFC) — 8 команд

Африка (CAF) — 9

Северная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна (CONCACAF) — 6

Южная Америка (CONMEBOL) — 6

Океания (OFC) — 1

Европа (UEFA) — 16

Две путевки будут разыграны в стыковых матчах.

10 января президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об изменении формата чемпионата мира. Первенство 2026 станет первым в истории, в котором примут участие 48 сборных.