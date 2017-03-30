Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ФИФА распределила количество мест от конфедераций на ЧМ-2026

30 марта 2017, 18:29
9

ФИФА опубликовала количество мест от футбольных конфедераций на чемпионат мира-2026.

Список выглядит так:

Азия (AFC) — 8 команд

Африка (CAF) — 9

Северная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна (CONCACAF) — 6

Южная Америка (CONMEBOL) — 6

Океания (OFC) — 1

Европа (UEFA) — 16

Две путевки будут разыграны в стыковых матчах.

10 января президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об изменении формата чемпионата мира. Первенство 2026 станет первым в истории, в котором примут участие 48 сборных.

Источник: Squawka Football
Весь мир
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka69
1490888188
И снова заголовок отличается от содержания!!)))Молодцы так держать!!)))
Ответить
Luis Figo
1490889362
Ну наконец та, значить я увижу свою Сборную на ЧМ в 2026 точно! ))
Ответить
Alek7183
1490889482
Много Азии и Сев. и Центр. Америке.
Ответить
ArReal
1490890381
Для Центральной и Северной Америки много слишком....
Ответить
maksspartak
1490890573
норма ))))
Ответить
alex kidn
1490892710
Чё никто посчитать правильно не может? 8+9+6+6+1+16=46 где ещё 2
Ответить
sergey_86-76
1490896557
заебали раздувать турниры. нахрен тогда отборы, пусть по рейтингу попадают.
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
1
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
3
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
2
Все новости
Все новости
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Стало известно, какую звезду подпишет «Галатасарай» после Батракова
08:23
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
01:50
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
01:25
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Чемпион Европы-2020 завершил карьеру
Вчера, 23:40
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
Вчера, 22:58
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+