Моуринью выступил против товарищеских матчей сборных в середине сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал проведение матчей национальными командами в середине сезона. Напомним, футболисты манкунианцев Крис Смоллинг и Фил Джонс получили повреждения, находясь в расположении сборной Англии.

«Я категорически против товарищеских матчей среди сборных. Мне кажется, что они имеют смысл только во время финальной фазы подготовки к турниру. За несколько недель до Евро или ЧМ – да, в этом есть резон.

Но товарищеские матчи в середине сезона да еще вместе с квалификацией – это бессмысленно. К тому же, такие игры нельзя по-настоящему назвать большими матчами, так что я не особо в восторге. Но, я думаю, что однажды я сам могу оказаться на посту тренера сборной, так что не буду слишком критичным», – заявил специалист.

Ближайший матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» проведет без пяти футболистов основного состава.