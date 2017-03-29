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Газзаев считает, что у российского футбола нет перспектив

29 марта 2017, 22:25
30

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев раскритиковал Российский футбольный союз за отсутствие стратегии развития национальной команды, а также заявил, что у российского футбола нет будущего.

«Наша страна получила право провести чемпионат мира-2018 семь лет назад. Но начиная с 2010 года не произошло никакого качественного сдвига. Руководством РФС так и не было разработано даже подобия внятной стратегии развития российского футбола на годы вперед. РФС не проводит никаких реформ, которые давно назрели, и ревностно относится к любым позитивным инициативам, потому что они исходят извне. В нашем футболе продолжает действовать лимит на легионеров, который вкупе с завышенными зарплатами привел к деградации целого поколения игроков.

Детско-юношеским футболом никто не занимается, а значит, у российского футбола нет будущего. Уже сейчас можно говорить об отсутствии притока молодых футболистов, которые могли бы быть кандидатами в сборную. А те, кто есть, не соответствуют международному уровню, никто не востребован в иностранных клубах. Наша страна опустилась в седьмой десяток рейтинга ФИФА, установив антирекорд. И, судя по всему, это не предел. Складывается впечатление, что руководство российского футбола все устраивает. И если в очередной раз не будет результата, все опять можно будет списать на тренеров и игроков. В нынешней системе РФС я, к огромному сожалению, не вижу ни развития, ни перспектив», – сказал Газзаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Газзаев Валерий
Комментарии (30)
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sobaka120982
1490816339
Мдаааа... Опять же все по делу.ну если самого Газзаева не слышат а он один из приближенных к элите российского футбола,то к кому призывать нам,обычным болельщикам...(((
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кошмарик
1490817064
Газза рвется к кассе РФС.. хорошего не жди..
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Gullit 76
1490817293
Что же ты если такой белый и пушистый не занялся не детским футболом как говоришь,а попёрся делать политическую карьеру?Я согласен что кроме инфраструктуры больше на хорошо не сделано ничего.Идея с лимитом которая могла принести пользу загублена на корню и играет в минус.Про детские школы все просто забыли.Но Газзаев это ещё хуже Мутко.Тот хоть через связи ЧМ и кубок конф пробил,а с этим будет просто жопа.
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мы_не_рабы
1490817999
Всё верно. РФС - обитель зла. Систему надо менять! Прямо таки революционная ситуация в футболе: верхи не могут, низы не хотят. Впрочем, почему низы не хотят? Что, футболисты с паспортом РФ не хотят? Хотят, их всё устраивает. Не хотели бы, давно уехали в другой чемпионат. Детские тренеры и чиновники на местах не хотят? Да не хотят..... потерять кормушку. Так что пока революции не предвидится. Не вырос ещё футбольный "дедушка Ленин". Валерий Газзаев, как депутат ГД, может попробовать начать борьбу с функционерами РФС, но ему нужна будет поддержка сверху. А там Мутко, основатель всей этой гнилой системы, который не будет пилить сук, на котором сидит.
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Tostao
1490818834
Вроде всё правильно говорит, но и самому не надо было столько времени убивать на УКРОП, а применить ту же систему только применительно к российскому футболу . Да и вообще: как можно доверять человеку, угробившему республиканский клуб.
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Par Mezan
1490819402
ХХХерово. что такое происходит с самым любимым и "массовым" видом спорта НАШЕЙ страны. Старьё-мудозвоны тянут своих к кормушке, так это везде , даже в детсаду! А вот призывы ко всяким революциям здесь , сука, неуместны !!! БОМБАРДИР, ты что тут позволяешь полемику а-ля правосековсая сволочь? Ведь на Украине тоже всё начиналось с молодёжного писдежа недовольных "вболювальникив". Остановитесь! Думай лучше, народ, куда идти завтра - в Болото? или учиться, работать, чтобы дальше жить! И смотреть футбол С ув.
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Firevet
1490819952
Ну усачь ну жук))) у самого то его нет уже сто лет в футболе
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sergun-kuk
1490824447
Давайте собирать подписи за отставку МуДко!!!! Пока он у руля - ничего не изменится!!!
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elizaveta-285
1490825783
Нужно установить лимит на легионеров - 2 человека на клуб и не больше! А то они не дают прогрессировать нашей молодежи!
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Опорник84
1490842383
Денег крутится много и всех все устраивает! Вот и не шевелятся!
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