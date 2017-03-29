Газзаев считает, что у российского футбола нет перспектив

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев раскритиковал Российский футбольный союз за отсутствие стратегии развития национальной команды, а также заявил, что у российского футбола нет будущего.

«Наша страна получила право провести чемпионат мира-2018 семь лет назад. Но начиная с 2010 года не произошло никакого качественного сдвига. Руководством РФС так и не было разработано даже подобия внятной стратегии развития российского футбола на годы вперед. РФС не проводит никаких реформ, которые давно назрели, и ревностно относится к любым позитивным инициативам, потому что они исходят извне. В нашем футболе продолжает действовать лимит на легионеров, который вкупе с завышенными зарплатами привел к деградации целого поколения игроков.

Детско-юношеским футболом никто не занимается, а значит, у российского футбола нет будущего. Уже сейчас можно говорить об отсутствии притока молодых футболистов, которые могли бы быть кандидатами в сборную. А те, кто есть, не соответствуют международному уровню, никто не востребован в иностранных клубах. Наша страна опустилась в седьмой десяток рейтинга ФИФА, установив антирекорд. И, судя по всему, это не предел. Складывается впечатление, что руководство российского футбола все устраивает. И если в очередной раз не будет результата, все опять можно будет списать на тренеров и игроков. В нынешней системе РФС я, к огромному сожалению, не вижу ни развития, ни перспектив», – сказал Газзаев.