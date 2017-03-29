Сорокин: «Никаких опасений относительно бойкота ЧМ-2018 нет»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин не видит причин для беспокойства относительно возможного бойкота чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

«Разговоры все ведутся политиками, а не футбольными людьми, поэтому нам в своей работе неуместно принимать это в расчет. У нас нет никаких опасений, мы готовимся в обычном рабочем режиме.

Думаю, что все в мире, кто этим вопросом интересуется, вчера увидели прекрасный запуск в футбольном отношении стадиона в Сочи. Никаких формальных поводов для беспокойства у нас нет.

Игра с Бельгией? Для первого матча на новом стадионе все прошло прекрасно, каких-то больших сложностей матч не вызвал, все службы отработали. Конечно, еще есть над чем работать, но это уже наша внутренняя операционная кухня. По первому впечатлению представителям ФИФА также все понравилось, но более глубоко можно будет проанализировать после совещания», – сказал Сорокин.

Товарищеский матч сборных России и Бельгии проходил на обновленном стадионе «Фишт» в Сочи. Он закончился со счетом 3:3.