Марадона опроверг свою причастность к дисквалификации Месси

Экс-звезда аргентинской сборной Диего Марадона опроверг информацию, по которой он был причастен к дисквалификации Лионеля Месси на четыре матча.

«Я не буду сидеть сложа руки. Я не имею никакого отношения к этой дисквалификации Месси. Я лишь хочу, чтобы сборная Аргентины вышла на чемпионат мира-2018 и продолжала побеждать», – приводит слова Марадоны Ole.

Напомним, ранее журналист Гонса Ступенего, ссылаясь на представителя Аргентины в ФИФА, сообщил о причастности Марадоны к дисквалификации Лионеля Месси.