Аргентинский журналист сообщил о причастности Марадоны к дисквалификации Месси

Журналист Гонса Ступенего, ссылаясь на представителя Аргентины в ФИФА, сообщил о причастности легендарного нападающего Диего Марадоны к дисквалификации лидера национальной команды Лионеля Месси. Напомним, 29-летний форвард оскорбил ассистента главного судьи в матче 13-го тура отборочного раунда к ЧМ-2018 с Чили (1:0), что повлекло за собой наказание в виде отстранения на четыре встречи.

«Я разговаривал с представителем Аргентины в ФИФА, и он подтвердил, что Марадона настоял на дисквалификации Месси», – написал Ступенего на своей странице в Twitter.

Отметим, что в отсутствии дисквалифицированного Месси «альбиселесте» сегодня уступили Боливии в поединке 14-го тура отбора к мировому первенству.