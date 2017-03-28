Доннарумма дебютирует в стартовом составе сборной Италии на 954 дня раньше Буффона

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма впервые выйдет в стартовом составе сборной Италии в матче против Голландии. На момент дебюта вратарю исполнилось 18 лет, один месяц и пять дней.

Интересно, что первый выход с первых минут у Доннаруммы состоится на 954 дня раньше, чем в аналогичной ситуации оказался Джанлуиджи Буффон. Вратарь «Ювентуса» первый раз оказался в старте сборной в 20 лет, восемь месяцев и 19 дней.

В нынешнем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел в Серии А 29 матчей, пропустив 32 мяча.