Дуглас Коста вернулся к тренировкам и сможет помочь «Баварии» в играх с «Реалом» в 1/4 Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Дуглас Коста возобновил тренировки. Пока бразилец, повредивший левое колено на одном из занятий мюнхенцев, трудится по облегченной программе.

О сроках возвращения 26-летнего игрока в общую группу не сообщается, однако по информации немецких источников, он успеет восстановиться к противостоянию с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов, поединки с которым состоятся 12 и 18 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что Коста может пропустить остаток сезона. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 27-ми матчах, записав в свой актив семь голов и девять результативных передач.