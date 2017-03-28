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  • Васин, Нойштедтер, Дзагоев – в стартовом составе России на матч против Бельгии

Васин, Нойштедтер, Дзагоев – в стартовом составе России на матч против Бельгии

28 марта 2017, 18:08
13

Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч против Бельгии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».

Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Комбаров, Самедов, Зобнин, Дзагоев, Ерохин, Канунников, Полоз.

Запасные: Беленов, Гилерме, Шишкин, Семенов, Джикия, Глушаков, Головин, Миранчук, Кутепов, Жирков, Бухаров, Оздоев.

Бельгия: Миньоле, Фоке, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Дембеле, Тилеманс, Наингголан, Миральяс, Шадли, Бентеке.

Начало матча в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного поединка.

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Источник: Twitter
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Бельгия
Комментарии (13)
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Garrincha58
1490714049
вот одного не понимаю почему всегда Акинфеев в старте зачем тогда вызывают других вратарей ведь это товарняки, почему не дать проявить себя другим, а ведь может случиться что вдруг Акинфеев получит травму и придется ставить в рамку других, а опыта игр нет неужели сам будучи вратарем не понимает этого упрямый Черчес
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dimka86
1490714750
Ужасный состав
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FanatSerj
1490714751
Вот как бы наши не играли, но смотреть всегда интересно. Это вам не Голландия, а вдруг возьмут и с дуру выиграют ))
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Аид666
1490714946
немец в защите - +1 к пропущенным, минимум...
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Бриг
1490715103
Вместе с Васиным нужны еще два защитника ЦСКА-это братья. По-другому толку не будет.
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Борз-95
1490715202
Состав,честно говоря,не впечатляет.
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bset
1490716035
Бельгия выиграет 3:0 или 3:1
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Dominator777
1490716726
А забивать у нас кто будет? Бельгия? Да уж, состав...
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Zeff
1490720040
Срочно всех денатурализовать. Нойштедтера под суд.
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Pourport
1490722631
Да хоть Фернандеса в состав,Ари!Все равно ничего вам не поможет.
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