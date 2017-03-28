Васин, Нойштедтер, Дзагоев – в стартовом составе России на матч против Бельгии

Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч против Бельгии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».

Россия: Акинфеев, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Комбаров, Самедов, Зобнин, Дзагоев, Ерохин, Канунников, Полоз.

Запасные: Беленов, Гилерме, Шишкин, Семенов, Джикия, Глушаков, Головин, Миранчук, Кутепов, Жирков, Бухаров, Оздоев.

Бельгия: Миньоле, Фоке, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Дембеле, Тилеманс, Наингголан, Миральяс, Шадли, Бентеке.

Начало матча в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данного поединка.

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