Алдервейрелд: «В игре с Россией сборная Бельгии хочет показать свой футбол и порадовать болельщиков»

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд в преддверии контрольного матча с Россией отметил, что в завтрашней встрече основными задачами «красных дьяволов» будут сыграть на своем уровне и доставить удовольствие болельщикам.

«Российская сборная изменилась, но наша задача показать свой футбол и сыграть на своем уровне. Это очень хороший товарищеский матч, стадион просто невероятный. В Англии арены постарее, будет приятно здесь сыграть. На данный момент я не очень хорошо знаком с российской командой, завтра нашей задачей будет доставить удовольствие болельщикам», – сказал Алдервейрелд.

Поединок Россия – Бельгия состоится во вторник, 28 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало – в 19:00 по московскому времени.