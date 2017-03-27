Директор «Фишта»: «Сразу принять 39 тысяч человек – это непросто»

Директор сочинского стадиона «Фишт» Олег Кравченко рассказал, с какими проблемами столкнулись строители, реконструировавшие арену. Напомним, 28 марта «Фишт» примет товарищеский матч Россия – Бельгия.

«Временные трибуны собраны, но они не будут задействованы во вторник, как и на матче ПФЛ. А на финале Кубка России временные трибуны будут задействованы. Есть, конечно, над чем еще поработать. Ведь стадион в первый раз будет принимать футбол.

Как правильно говорил президент РФС Виталий Мутко, порой проще построить новый стадион, чем реконструировать: были проблемы с временными трибунами, вписыванием инженерных систем – увязка старых и новых систем. Так что в целом все непросто, но мы справимся. Сразу принять 39 тысяч человек – это непросто.

Могут быть пробелмы с городской инфраструктурой. Но вроде как они решаются, потому что в эту зону идут всего две дороги, и огромная нагрузка ложиться на железнодорожный транспорт. По безопасности здесь все решено», – сказал Кравченко.