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  • Директор «Фишта»: «Сразу принять 39 тысяч человек – это непросто»

Директор «Фишта»: «Сразу принять 39 тысяч человек – это непросто»

27 марта 2017, 16:18
9

Директор сочинского стадиона «Фишт» Олег Кравченко рассказал, с какими проблемами столкнулись строители, реконструировавшие арену. Напомним, 28 марта «Фишт» примет товарищеский матч РоссияБельгия.

«Временные трибуны собраны, но они не будут задействованы во вторник, как и на матче ПФЛ. А на финале Кубка России временные трибуны будут задействованы. Есть, конечно, над чем еще поработать. Ведь стадион в первый раз будет принимать футбол.

Как правильно говорил президент РФС Виталий Мутко, порой проще построить новый стадион, чем реконструировать: были проблемы с временными трибунами, вписыванием инженерных систем – увязка старых и новых систем. Так что в целом все непросто, но мы справимся. Сразу принять 39 тысяч человек – это непросто.

Могут быть пробелмы с городской инфраструктурой. Но вроде как они решаются, потому что в эту зону идут всего две дороги, и огромная нагрузка ложиться на железнодорожный транспорт. По безопасности здесь все решено», – сказал Кравченко.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Бельгия Мутко Виталий
Комментарии (9)
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Nikiforof
1490620948
Вроде как, могут быть, в целом все не просто ................... Директор - соберись тряпка.
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bset
1490621811
Круто, наверное, строить стадион на пару недель и сразу начинать реконструкцию. Вот и Крестовский проведет пару матчей Кубка Конфедераций и на реконструкцию
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justozavr
1490621893
цену набивает себе, во время ОИ на территории парка было гораздо больше болелщиков/зрителей и транспорт справлялся
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sobaka120982
1490622933
Я чет не пойму... Он мягко намекает таким как я не приходить на матч и сдать билеты? Что б ему легко жилось???
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kykyi
1490626276
" Как правильно говорил президент РФС Мутко...." Что то мне это напоминает. "Как правильно сказал т.Сталин..." "Как правильно сказал дорогой тов. Л. И. Брежнев" Не ужели те времена вернулись?
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Амба Нагорск
1490627391
История стадиона «Фишт» - Распили меня полностью!
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zohan383
1490637436
так нах..я тогда там чм проводить? дебилы мудковцы, провели лучше бы в краснодаре
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zohan383
1490637494
вот пизданется кто-нибудь потом будут крайних искать, дебилы млять
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Smekaev
1490641287
Вот объясните мне, зачем вкладывать деньги в Сочинский стадион, если на нам играть будут раз в сто лет? Не проще было бы в Краснодаре матчи проводить? И то же касается Саранска, например... Там команда дохлая, а стадион к ЧМ строят. Зачем? Ну просто надо тех, кто так решил, брать, и сажать за воровство! Все, это же факт, что деньги распилены, других коммерческих причин для постройки этих стадионов просто нет!
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