У самолета со сборной Казахстана на борту возникли проблемы с шасси

Спортивный журналист Ербол Каиров рассказал о том, что самолет со сборной Казахстана совершил экстренную посадку после вылета из аэропорта Еревана.

«Самолет сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване, откуда и взлетал. Причина – неисправность шасси.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. После смены чартерного самолета планируется вылет обратно в Казахстан», – написал в своем Twitter Каиров.

Напомним, что матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Армения – Казахстан закончился со счетом 0:2.