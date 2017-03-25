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    Марсьяль заявил, что не хочет покидать «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль заявил, что ему нравится поддержка болельщиков манкунианцев. По словам француза, именно фанаты «красных дьяволов» не дают ему возможности задуматься об уходе из команды.

    «Что действительно важно для меня в «Манчестер Юнайтед», так это болельщики. Их отношение ко мне можно назвать выдающимся. Думаю, они прошли долгий путь, чтобы заставить меня чувствовать себя здесь как дома, в своей тарелке. И благодаря этому я действительно стремлюсь к тому, чтобы остаться в клубе», – сказал Марсьяль.

    В текущем сезоне 21-летний футболист отметился семью голами и шестью результативными передачами в 29-ти матчах.

    Источник: Skysports

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    25.03.2017 18:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +45

      moiseenko13 25 марта 2017, 19:52

      пускай уже феллаини продадут куда не будь в турцию

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