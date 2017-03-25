Кантона выступил в защиту Бензема

Бывший нападающий сборной Франции Эрик Кантона подчеркнул, что ему непонятен очередной невызов форварда «Реала» Карима Бензема в национальную команду. Напомним, 29-летний игрок не призывается под знамена трехцветных с октября 2015 года по причине причастности к шантажу хавбека «Лиона» Матье Вальбуэна.

«Франция – довольно странная страна. Если вас в чем-то обвинили, то вас отстраняют от сборной на неопределенный срок, но в аналогичной ситуации другие люди все равно баллотируются на пост президента.

Один политик как-то и вовсе предложил отменять матчи, если перед ними проявляется неуважение к национальному гимну. Тогда я предлагаю отменить выборы, если кандидаты не уважают мораль и этику», – цитирует Кантона Eurosport.com.

В нынешнем сезоне Бензема провел 36 матчей, отметившись 16-ю голами и семью результативными передачами.