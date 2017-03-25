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Кантона выступил в защиту Бензема

25 марта 2017, 15:59
2

Бывший нападающий сборной Франции Эрик Кантона подчеркнул, что ему непонятен очередной невызов форварда «Реала» Карима Бензема в национальную команду. Напомним, 29-летний игрок не призывается под знамена трехцветных с октября 2015 года по причине причастности к шантажу хавбека «Лиона» Матье Вальбуэна.

«Франция – довольно странная страна. Если вас в чем-то обвинили, то вас отстраняют от сборной на неопределенный срок, но в аналогичной ситуации другие люди все равно баллотируются на пост президента.

Один политик как-то и вовсе предложил отменять матчи, если перед ними проявляется неуважение к национальному гимну. Тогда я предлагаю отменить выборы, если кандидаты не уважают мораль и этику», – цитирует Кантона Eurosport.com.

В нынешнем сезоне Бензема провел 36 матчей, отметившись 16-ю голами и семью результативными передачами.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Отборочные матчи к ЧМ. Европа Реал Франция Бензема Карим
Комментарии (2)
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franck_ribery
1490492735
Дешам - дебил!
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hevbn 28
1490525844
Браво Эрик,хороший комментарий,абсолютно согласен.
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