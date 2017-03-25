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    Кантона выступил в защиту Бензема

    Бывший нападающий сборной Франции Эрик Кантона подчеркнул, что ему непонятен очередной невызов форварда «Реала» Карима Бензема в национальную команду. Напомним, 29-летний игрок не призывается под знамена трехцветных с октября 2015 года по причине причастности к шантажу хавбека «Лиона» Матье Вальбуэна.

    «Франция – довольно странная страна. Если вас в чем-то обвинили, то вас отстраняют от сборной на неопределенный срок, но в аналогичной ситуации другие люди все равно баллотируются на пост президента.

    Один политик как-то и вовсе предложил отменять матчи, если перед ними проявляется неуважение к национальному гимну. Тогда я предлагаю отменить выборы, если кандидаты не уважают мораль и этику», – цитирует Кантона Eurosport.com.

    В нынешнем сезоне Бензема провел 36 матчей, отметившись 16-ю голами и семью результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.03.2017 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 26 марта 2017, 13:57

      Браво Эрик,хороший комментарий,абсолютно согласен.

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 26 марта 2017, 04:45

      Дешам - дебил!

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