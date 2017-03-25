В окружении Гризманна заявили, что у игрока нет никакой договоренности с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн на согласовывал с «Манчестер Юнайтед» условия личного контракта. По словам источника в окружении француза, игрок не договаривался с манкунианцами о своем переходе ближайшим летом.

По информации СМИ, между 26-летним футболистом и «красными дьяволами» была достигнута принципиальная договоренность.

«Поступали запросы от европейских топ-клубов, а конкретно английских. Но Гризманн остается игроком «Атлетико». Ни с одним из клубов нет никакой устной договоренности, не говоря уже о контракте», – сказал источник.

В нынешнем сезоне Гризманн записал на свой счет 22 гола и 11 результативных передач в 40 матчах.