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    В окружении Гризманна заявили, что у игрока нет никакой договоренности с «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн на согласовывал с «Манчестер Юнайтед» условия личного контракта. По словам источника в окружении француза, игрок не договаривался с манкунианцами о своем переходе ближайшим летом.

    По информации СМИ, между 26-летним футболистом и «красными дьяволами» была достигнута принципиальная договоренность.

    «Поступали запросы от европейских топ-клубов, а конкретно английских. Но Гризманн остается игроком «Атлетико». Ни с одним из клубов нет никакой устной договоренности, не говоря уже о контракте», – сказал источник.

    В нынешнем сезоне Гризманн записал на свой счет 22 гола и 11 результативных передач в 40 матчах.

    Источник: L' Equipe

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    25.03.2017 15:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 27 марта 2017, 10:50

      интриги, поднятие ажиотажа на ставках...я думаю что всё улажено давно))

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