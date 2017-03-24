«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Челси» за Маркизио

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» готовы сделать предложение туринскому клубу относительно перехода 31-летнего итальянца во время летнего трансферного окна..

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 28 миллионов евро. Действующий контракт игрока с командой рассчитан до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне Маркизио провел за «Ювентус» в Серии А 11 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.