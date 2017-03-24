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    «Манчестер Юнайтед» поспорит с «Челси» за Маркизио

    Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» готовы сделать предложение туринскому клубу относительно перехода 31-летнего итальянца во время летнего трансферного окна..

    По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 28 миллионов евро. Действующий контракт игрока с командой рассчитан до лета 2020 года.

    В нынешнем сезоне Маркизио провел за «Ювентус» в Серии А 11 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

    Источник: Football Italia

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    24.03.2017 19:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 25 марта 2017, 00:11

      СЕНСАЦИЯ!!! Интер строит собственный корабль, так как китайские инвесторы, желая заполучить Конте, пообещали им купить всех, кого он пожелает. В руководстве клуба обещают купить целый корабль новичков

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 25 марта 2017, 00:10

      Не понимаю, то мы избавлялись от стариков, теперь снова будем их покупать?

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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 24 марта 2017, 21:12

      если верить слухам , то к следующему сезону Ювентус будет состоять из другого состава игроков

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      Рейтинг: +122

      Эльхан 24 марта 2017, 19:55

      по новостям МЮ скупает игроков по кг :)

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