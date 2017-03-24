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    Бензема доволен взаимодействием с Роналду

    Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал о своем взаимодействии на поле с нападающим Криштиану Роналду.

    «У меня с Роналду особенное взаимопонимание, так как мы на протяжении уже восьми лет играем в одном клубе. Криштиану всегда здорово выбирает позицию, зная, что получит от меня передачу. Он отлично передвигается и освобождается от соперников.

    В этом сезоне он не так много забивает, но зато чаще отдает результативные передачи», – рассказал Бензема.

    В текущем сезоне Роналду сыграл в 22 матчах, став автором 19 голов и пяти результативных передач.

    Источник: Marca

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    24.03.2017 07:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 24 марта 2017, 07:56

      Мне кажется с Роналду или Месси тяжело не найти взаимопонимание)) Можно пешком ходить, они все сделают)))

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