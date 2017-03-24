Бензема доволен взаимодействием с Роналду

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал о своем взаимодействии на поле с нападающим Криштиану Роналду.

«У меня с Роналду особенное взаимопонимание, так как мы на протяжении уже восьми лет играем в одном клубе. Криштиану всегда здорово выбирает позицию, зная, что получит от меня передачу. Он отлично передвигается и освобождается от соперников.

В этом сезоне он не так много забивает, но зато чаще отдает результативные передачи», – рассказал Бензема.

В текущем сезоне Роналду сыграл в 22 матчах, став автором 19 голов и пяти результативных передач.