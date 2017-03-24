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    Отбор на ЧМ-2018. Хет-трик Паулиньо позволил Бразилии легко разобраться с Уругваем

    Сборная Бразилии с крупным счетом обыграла команду Уругвая в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Финальный свисток зафиксировал цифры на табло 4:1. Хет-трик оформил нападающий бразильцев Паулиньо, еще один гол – на счету Неймара. В составе Уругвая отметился Эдинсон Кавани.

    Бразилия, лидирующая в турнирной таблице, набрала 30 очков и увеличила отрыв от Уругвая, занимающего вторую строчку, на семь баллов.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. КОНМЕБОЛ. Групповой этап. 13-й тур

    Уругвай – Бразилия – 1:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Кавани, 9 (с пен.); 1:1 – Паулиньо, 19; 1:2 – Паулиньо, 52; 1:3 – Неймар, 74; 1:4 – Паулиньо, 90+2.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Турнирная таблица отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2017 06:14
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 24 марта 2017, 11:34

      Классная победа!!!

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 24 марта 2017, 11:15

      Уругвай сдаёт потихонечку...

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 24 марта 2017, 11:09

      А Генич, ставил на Коутинью))

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      Рейтинг: +1381

      marslond 24 марта 2017, 11:07

      Бразилец играющий в Китае оформляет хет-трик, неплохо))

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 24 марта 2017, 09:04

      Главный фаворит ЧМ-2018 понятен.

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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 24 марта 2017, 08:41

      Что за Паулиньо, где играет?

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid > Lexa_Lexa 24 марта 2017, 10:23

      в Китае, как ни странно :) а говорят, что поездка в Китай - это закат карьеры, парень доказал обратное, даже там можно быть на виду у тренера сборной и давать результат

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 марта 2017, 07:40

      меня жулиано интересует.. как сыграл и т. д.

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > 84aivengo 24 марта 2017, 07:53

      Так возьми и обзор посмотри на матч.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Munez89 24 марта 2017, 08:05

      о,чудо! ты открыл мне глаза...!

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > 84aivengo 24 марта 2017, 08:35

      Не благодари

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Munez89 24 марта 2017, 08:38

      возьми книжку "чувство юмора и сарказм" и читай,читай,читай.....

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      Рейтинг: +324

      hellkid > Munez89 24 марта 2017, 10:23

      не думаю, что обзор матча даст инфу. нужен просмотр полноценного матча

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > 84aivengo 24 марта 2017, 15:12

      Я и говорю, не благодари..это и был сарказм
      Где брал книгу? Верни назад, тебя обманули.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 24 марта 2017, 07:35

      Ну неужели Бомбардир проснулся. А то матч закончился в 04:00, а счет и новость только после 06:00 обновили. Спите, товарищи))

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      Рейтинг: +324

      hellkid > Nesterenko 24 марта 2017, 10:24

      новостники - тоже люди :)

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      Рейтинг: +351

      simoron81 24 марта 2017, 06:40

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