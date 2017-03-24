Отбор на ЧМ-2018. Хет-трик Паулиньо позволил Бразилии легко разобраться с Уругваем

Сборная Бразилии с крупным счетом обыграла команду Уругвая в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Финальный свисток зафиксировал цифры на табло 4:1. Хет-трик оформил нападающий бразильцев Паулиньо, еще один гол – на счету Неймара. В составе Уругвая отметился Эдинсон Кавани.

Бразилия, лидирующая в турнирной таблице, набрала 30 очков и увеличила отрыв от Уругвая, занимающего вторую строчку, на семь баллов.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. КОНМЕБОЛ. Групповой этап. 13-й тур

Уругвай – Бразилия – 1:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Кавани, 9 (с пен.); 1:1 – Паулиньо, 19; 1:2 – Паулиньо, 52; 1:3 – Неймар, 74; 1:4 – Паулиньо, 90+2.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

Турнирная таблица отбора на ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)