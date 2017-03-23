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    Глушаков: «Хочу играть! Устал тренироваться»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков на свой странице в Instagram пожаловался на то, что устал тренироваться и хочет поскорее выйти на поле. Напомним, ранее получивший повреждение футболист в расположении национальной команды начинал тренировки в общей группе, а заканчивал по индивидуальной программе.

    «Хочу играть! Устал тренироваться», – написал Глушаков.

    Отметим, что сборная России 24 марта в Краснодаре проведет товарищескую встречу против Кот-д'Ивуара, а 28 марта в Сочи сыграет с Бельгией.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    23.03.2017 21:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 марта 2017, 23:19

      Пусть играет. Пусть всем покажет своё мастерство.

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