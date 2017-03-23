Глушаков: «Хочу играть! Устал тренироваться»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков на свой странице в Instagram пожаловался на то, что устал тренироваться и хочет поскорее выйти на поле. Напомним, ранее получивший повреждение футболист в расположении национальной команды начинал тренировки в общей группе, а заканчивал по индивидуальной программе.

«Хочу играть! Устал тренироваться», – написал Глушаков.

Отметим, что сборная России 24 марта в Краснодаре проведет товарищескую встречу против Кот-д'Ивуара, а 28 марта в Сочи сыграет с Бельгией.