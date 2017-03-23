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Головин: «Сборная России способна обыграть любую команду»

23 марта 2017, 14:27
34

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин в преддверии товарищеского матча против Бельгии заявил, что наша национальная команда способна обыграть любого соперника.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Бельгии пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Думаю, мы можем обыграть любую команду. Сейчас нет недосягаемых команд. Бельгия? Очень сильная команда, видел их еще на чемпионате мира. Сильная сборная, но будем стараться выиграть. Де Брюйне силен мышлением на поле, интеллектом, он отдает очень много голевых передач, очень хороший удар, много штрафных забивает», – сказал Головин.

Ранее российская сборная проведет товарищескую встречу против команды Кот-д'Ивуара. Матч пройдет в Краснодаре 24 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Головин Александр
Комментарии (34)
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acer2003
1490269444
Может ! Только не уточнил,что в "Play Station " )) !
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Чеба
1490270640
Воо дураааак....)
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Zeff
1490270807
Да заболел он, наверно. Сейчас вторая волна гриппа идёт.
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Nesterenko
1490271301
Думать и мочь это не есть результат. Поэтому доказывайте все на поле.
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Мары
1490271666
Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку.
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пряник929
1490271704
Игроки и судьи что то едят непонятное, заявления их - просто речи неадекватных людей. Игроки могут всех обыграть, но не обыгрывают. Судьи наши не хуже европейских, но судят слепо, с ошибками и не признают своих ошибок. Как вас понимать то, профессионалы???
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oyabun
1490274253
Конечно наши могут всех обыграть. Причем одной левой ногой. А не делают это специально. Чтобы не вспугнуть раньше времени. А вот когда все эти "успокоеные" нами команды приедут в Россию на ЧМ 2018, вот тут то наши футболисты и покажут им "кузькину мать"! Стратегия однако ))
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--Сергей--
1490275006
Следующее интервью после поражения: "Бельгия (другая команда на Ваш вкус) - ну это же не любая команда., это - космос."
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dyema
1490276563
Не в этой жизни или где-нибудь в другом измерении)))
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zohan383
1490283804
если только Гинер купит все))
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