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    Головин: «Сборная России способна обыграть любую команду»

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин в преддверии товарищеского матча против Бельгии заявил, что наша национальная команда способна обыграть любого соперника.

    Напомним, товарищеский матч между сборными России и Бельгии пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – в 19:00 по московскому времени.

    «Думаю, мы можем обыграть любую команду. Сейчас нет недосягаемых команд. Бельгия? Очень сильная команда, видел их еще на чемпионате мира. Сильная сборная, но будем стараться выиграть. Де Брюйне силен мышлением на поле, интеллектом, он отдает очень много голевых передач, очень хороший удар, много штрафных забивает», – сказал Головин.

    Ранее российская сборная проведет товарищескую встречу против команды Кот-д'Ивуара. Матч пройдет в Краснодаре 24 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    23.03.2017 14:27
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    Комментарии33
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 23 марта 2017, 21:09

      А кто такой Головин?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 23 марта 2017, 20:42

      Если только на словах иди во сне...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 марта 2017, 18:59

      Головин ты с головой дружишь?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      zohan383 23 марта 2017, 18:43

      если только Гинер купит все))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 23 марта 2017, 18:35

      Не могу не сказать но это сарказм... Он забыл добавить " главное бухануть перед поединком и желательно в клубе " )))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 23 марта 2017, 17:03

      "но это уже совсем другая история"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 23 марта 2017, 16:42

      Не в этой жизни или где-нибудь в другом измерении)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 23 марта 2017, 16:16

      Следующее интервью после поражения: "Бельгия (другая команда на Ваш вкус) - ну это же не любая команда., это - космос."

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 марта 2017, 16:05

      может,не головин,а головкин это сказал ?

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 марта 2017, 16:05

      Результатов только не видно

      0
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