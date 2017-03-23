Головин: «Сборная России способна обыграть любую команду»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин в преддверии товарищеского матча против Бельгии заявил, что наша национальная команда способна обыграть любого соперника.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Бельгии пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Думаю, мы можем обыграть любую команду. Сейчас нет недосягаемых команд. Бельгия? Очень сильная команда, видел их еще на чемпионате мира. Сильная сборная, но будем стараться выиграть. Де Брюйне силен мышлением на поле, интеллектом, он отдает очень много голевых передач, очень хороший удар, много штрафных забивает», – сказал Головин.

Ранее российская сборная проведет товарищескую встречу против команды Кот-д'Ивуара. Матч пройдет в Краснодаре 24 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.