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  • Широков: «В сегодняшних успехах «Спартака» есть заслуга Аленичева»

Широков: «В сегодняшних успехах «Спартака» есть заслуга Аленичева»

22 марта 2017, 23:24
10

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков выразил мнение, что в нынешних успехах московского клуба есть немалая заслуга экс-главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Напомним, российский специалист возглавил красно-белых в 2015 году и покинул москвичей прошлым летом после вылета из Лиги Европы.

«В сегодняшних успехах «Спартака» безусловно есть заслуга Дмитрия Анатольевича. Просто Каррера придя в команду привнес в нее что-то свое, что дало такой положительный результат», – сказал Широков.

На данный момент «Спартак» является единоличным лидером турнирной таблицы РФПЛ и имеет шестиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Аленичев Дмитрий
Комментарии (10)
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"supermax"
1490214448
как-то уже глупо вспоминать Аленичева при всем уважении
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Акомуто Хуевато+
1490216462
Как то Аленичев сказал в интервью,что перед важными матчами,ему звонит Мауриньо что бы посоветоваться.СмешЬно.
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zico2205
1490217274
Аленичев хороший человек, но извините- не главный тренер...Просто характером не тот...Посмотрите на Бердыева , а в прошлом на Лобановского....Оба абсолютно разные, но это надо родиться тренером...И Слуцкий, извините- далеко не лучший тренер....Нет тренерской жилки...
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Робинзон
1490219422
есть, состав почистил .
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1490225000
Первый шаг к успеху Спартак сделал когда избавился от Широкова.
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Каратель помойников
1490231476
а в "успехах" прошлого сезона есть несомненно заслуга шири
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Freux
1490236282
Пора бы уж забыть про багаж
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Диктор
1490241638
Уверенность в себе ,в свои силы-вот что принес Каррера в команду
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Мары
1490245005
Раз у Димы есть багаж У соседа есть гараж Телик свой метну с балкона И проверю пилотаж.
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VVM1964
1490246366
СОГЛАСЕН , НО К ЧЕМУ СЕЙЧАС ЭТО ?
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