Широков: «В сегодняшних успехах «Спартака» есть заслуга Аленичева»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков выразил мнение, что в нынешних успехах московского клуба есть немалая заслуга экс-главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Напомним, российский специалист возглавил красно-белых в 2015 году и покинул москвичей прошлым летом после вылета из Лиги Европы.

«В сегодняшних успехах «Спартака» безусловно есть заслуга Дмитрия Анатольевича. Просто Каррера придя в команду привнес в нее что-то свое, что дало такой положительный результат», – сказал Широков.

На данный момент «Спартак» является единоличным лидером турнирной таблицы РФПЛ и имеет шестиочковое преимущество над ближайшим преследователем.