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    Широков: «В сегодняшних успехах «Спартака» есть заслуга Аленичева»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков выразил мнение, что в нынешних успехах московского клуба есть немалая заслуга экс-главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Напомним, российский специалист возглавил красно-белых в 2015 году и покинул москвичей прошлым летом после вылета из Лиги Европы.

    «В сегодняшних успехах «Спартака» безусловно есть заслуга Дмитрия Анатольевича. Просто Каррера придя в команду привнес в нее что-то свое, что дало такой положительный результат», – сказал Широков.

    На данный момент «Спартак» является единоличным лидером турнирной таблицы РФПЛ и имеет шестиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    Источник: Спорт FM

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    22.03.2017 23:24
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 23 марта 2017, 07:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Раз у Димы есть багаж
      У соседа есть гараж
      Телик свой метну с балкона
      И проверю пилотаж.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 марта 2017, 07:00

      Уверенность в себе ,в свои силы-вот что принес Каррера в команду

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Freux 23 марта 2017, 05:31

      Пора бы уж забыть про багаж

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 23 марта 2017, 04:11

      а в "успехах" прошлого сезона есть несомненно заслуга шири

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 23 марта 2017, 02:23

      Первый шаг к успеху Спартак сделал когда избавился от Широкова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 23 марта 2017, 00:50

      есть, состав почистил
      .

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 23 марта 2017, 00:14

      Аленичев хороший человек, но извините- не главный тренер...Просто характером не тот...Посмотрите на Бердыева , а в прошлом на Лобановского....Оба абсолютно разные, но это надо родиться тренером...И Слуцкий, извините- далеко не лучший тренер....Нет тренерской жилки...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      Акомуто Хуевато+ 23 марта 2017, 00:01

      Как то Аленичев сказал в интервью,что перед важными матчами,ему звонит Мауриньо что бы посоветоваться.СмешЬно.

      1
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 22 марта 2017, 23:44

      есть ,3 очка в первом туре.а остальное уже заслуга игроков и Карреры.

      0
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      Рейтинг: +11277

      "supermax" 22 марта 2017, 23:27

      как-то уже глупо вспоминать Аленичева при всем уважении

      0
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